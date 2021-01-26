Kalıcı dövmelerinden kurtulmak lazerli sistemlerle artık mümkün. Lazerle dövme silme işlemi için lazer ışınları kullanılmaktadır. Dövme silmede kullanılan lazer ışını derinin epidermis tabakasını geçerek, dermis ve derialtı dokudaki dövme rengini veren bileşikler tarafından emilir ve bu maddelerin parçalanıp bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılması sağlanır.

Dövme silme işlemi uzman dermatolog kontrolünde lazerle yapıldığı takdirde maksimum düzeyde etki sağlayabilmekte ve işlem sonrası komplikasyon oluşma riski en az seviyeye inmektedir.

Dövme silme işlemi hızlı sonuç veriyor

Tedavi seanslarının kısa olması lazerle dövme silme işleminin tercih edilme sebeplerinden biri. Dövmelerin silinmesi ve cilt lekeleri öncelikli olmak üzere birçok cilt hastalığının tedavisinde lazer yöntemi kullanılıyor. Farklı renkteki dövme pigmentlerinin boyaları ayrı dalga boylu lazerlerle silinebilir. Ayrıca dövmenin kapladığı alan ve pigment derecesine göre dövme silme işleminin sonuçlarında farklılık olabilir. Sadece bazı mürekkeple yapılan dövmeler tedaviye kısmi yanıt verebiliyor. Bu durumlarda farklı tedavi seçenekleri denenmekte ve en iyi sonucun alınması için cilt bakım ürünleriyle desteklenmektedir.

Dövmenin yanı sıra gebelikle ortaya çıkan veya doğum sonrası oluşan cilt lekelenmeleri ve güneş ışınlarının yol açtığı lekeler son derece zor tedavi edilir. Lazerle dövme silme işlemi gibi lekelerin onarılması ve cildin sağlıklı bir görünüme kavuşturulması mümkündür. Vücudunuzda oluşan derin lekelenmeler için en etkili sonucu alacağınız uygulamaya dermatolog kontrolünde karar verilmelidir.

Lazerle dövme silme; hızlı ve mükemmel neticeler vermesinin yanı sıra, cildin canlanması ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasında da son derece etkilidir. Tedavi ardından, ciltte parlaklık ve canlılık gözle görülür bir şekilde ortaya çıkar.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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