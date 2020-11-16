Mezoterapi nedir, sağladığı faydalar nelerdir?

Yüz Mezoterapisi (Mezolift), yüz derisinin yaşlanmasının ilk belirtileri ince çizgi ve kırışıklıkların belirmesi ve derideki elastikiyet kaybıdır. Zamanla kırışıklıklar derinleşir ve cilt sarkar. Mezolifting yönteminde, deri içine doğal maddelerin mikro enjeksiyonları yapılarak, derinin üst ve alt tabakasında doku yenilenmesini sağlamaktadır.

Mezoliftte kullanılan maddelerin karışımları derinin metabolizmasını etkilemektedir. Mezolifting tedavisinde deri için çok önemli olan maddeler verilmektedir. Böylece daha fazla kollajen oluşarak, elastin kalitesi artarak derinin yapısı sağlamlaşır. Artan oksijenlenme nedeni ile haftalar içinde cilt sağlıklı, parlak ve tazelenmiş görünmeye başlar.

Mezolift (yüz mezoterapisi) tedavisinde kullanılan ilaçlar:

Hyaluronik asit: Yüz mezoterapisinde kullanılan bu madde insan dokusunda yaygın şekilde bulunan doğal bir polimerdir. Bu madde suyu emerek şişer ve dokuda nem ve elastikiyet sağlar.

Vitaminler: Vitamin A deri gelişimini kontrol eder. Yaşla birlikte incelen deriyi düzeltir. E vitamini dokuları zararlı maddelerden koruyan bir antioksidandır. C vitamini kollajen sentezini uyarır. Deri renk hücrelerinin üretimini yavaşlatır. B vitamini deriyi besler, dokuların biyolojik dengesini düzenler. K vitamini dokuların kan dolaşımını düzenler.

Amino asitler: Proteinlerin yapı elemanıdır. Dokuların gelişiminde rol oynarlar. Amino asitler yaşla ortaya çıkan doku hasarını onarır ve düzenlerler.

Mineral tuzlar: Hücrelerin pek çok yaşamsal faaliyetlerinde düzenleyici ve destekleyici rolleri vardır. Yüz mezoterapisinde bunlar dokuların metabolizmasını iyileştirirler.

Koenzimler: Dokuların biokimyasal reaksiyonlarını düzenler. Dokuların yenilenme hızını artırırlar.

Nükleik asitler: Derinin temel protein sentezini desteklerler. Yeni oluşan proteinler de cildin bağ dokusuna destek verir.

DMAE (Dimetil amino etanol): DMAE son yıllarda kullanıma girmiş ve yüz mezoretapisinde çok tercih edilen bir aktif maddedir. Başlıca etkisi cilt sarkmalarını ortadan kaldırması yönündedir.

Mezolift tedavileri iki hafta aralıklarla ortalama 4-6 seans yapılır. Uygulama çok ince bir enjektörle derinin 4-6 mm derinliğine, yukarda saydığımız maddeleri içeren bir kokteylin zerk edilmesidir. Her mezolift uygulaması 20 dk’dan az sürer. Vakit alan bir uygulama değildir. Uygulamadan sonra günlük yaşamınıza hemen dönebilirsiniz. Derisi hassas olan kişilerde yarım günden uzun sürmeyen hafif bir kızarıklık olabilir. Bu da makyaj ile kapatılabilir.