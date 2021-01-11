Retinol, piyasadaki en iyi bilinen cilt bakımı bileşenlerinden biridir. Retinoidler; yaşlanma karşıtı olarak ve sivilceyi tedavi etmek için kullanılan A vitamini türevleridir. Retinol'ün cilt bakımı için birçok yararı vardır.

Nasıl etki eder?

Retinol, A vitamininden yapılan bir retinoid türüdür. Diğer birçok anti-aging ve akne ürününün yaptığı gibi ölü deri hücrelerini çıkarmak yerine, retinolü oluşturan küçük moleküller epidermisin (cildin dış tabakası) derinliklerine nüfuz eder.

Retinol, cildin orta katmanına girdikten sonra, serbest radikalleri nötralize ederek elastin ve kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur. Bu sayede ince çizgilerin, kırışıklıkların ve genişlemiş gözeneklerin görünümünü azaltan "dolgunlaştırma" etkisi oluşur. Aynı zamanda, retinol cilt yüzeyinde doku ve tonu daha da iyileştirebilen peeling etkisine de sahiptir.

Retinol ayrıca akne problemlerinin yanı sıra yara tedavisine de yardımcı olabilir. Gözeneklerin içinde beliren siyah veya beyaz noktaların ya da lekelerin oluşumunu önlemek için gözeneklerin tıkanmasını engellemeye yardımcı olur. Ciddi sivilce problemlerinde dermatoloğunuz retinol tedavinizle birlikte bir antibiyotik yazabilir. Gelişmeleri görmenin altı haftaya kadar sürebileceğini unutmayın.

Son olarak, retinolün cildinizin hidrasyon seviyelerini dengelediği de kanıtlanmıştır. Hafif peeling etkisi, nem kaybına yol açabilecek ölü cilt hücrelerinin atılmasına yardımcı olur. Bu, gözeneklerinizdeki aşırı sebum üretimini kontrol ederek yağlı cilde bile fayda sağlayabilir.

Retinol, öncelikle akne, ince çizgiler, kırışıklıklar, foto yaşlanma olarak adlandırılan UV ışınları sebebi oluşan güneş lekeleri, çiller ve diğer güneş hasarı belirtileri, düzensiz cilt dokusu, melazma ve diğer hiperpigmentasyon türleri, akne, yağlı cilt veya kollajen kaybının neden olduğu büyük gözenekler gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Retinol içeren cilt bakım ürününüzden en iyi sonuçları almak için düzenli olarak kullanmalısınız. Cildinizdeki değişimleri görmeniz birkaç hafta sürebilir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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