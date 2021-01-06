Rozasea (gül hastalığı) ve kızarıklık problemlerine yaklaşım

Rozasea, gül hastalığı, yaygın bir cilt hastalığıdır. Genellikle diğer insanlardan daha kolay kızarma eğilimi ile başlar. Kızarıklık burun ve yanakların ötesine yavaşça alına ve çeneye yayılabilir. Kulaklar, göğüs ve sırt bile her zaman kırmızı olabilir. Rozasea kızarıklıktan daha fazlasına neden olabilir.

Fark edeceğiniz en büyük şey yanaklarda, burunda, çenede ve alında kızarıklıktır. Daha seyrek olarak renk boyunda, başta, kulaklarda veya göğüste görünebilir. Bir süre sonra, çatlak damarları cildinizde görünebilir ve bu da kalınlaşıp şişebilir. Rozasea hastalarının yarısına kadarında kızarıklık, şişme ve ağrı gibi göz sorunları da görülür.

Derinizin batması ve yanması, sert ve kuru cilt lekeleri, daha büyük gözenekler, göz kapaklarındaki çatlak kan damarları, görme ile ilgili sorunlar diğer belirtiler arasında yer alır. Tedavi edilmesi gerekir, aksi takdirde kızarıklık ve şişlik kötüleşebilir ve kalıcı hale gelebilir.

Rozasea genellikle ailelerden geçer. Kan damarı sorunu olabilir. Ciltteki kızarıklık, yüzdeki kan damarlarıyla ilgili sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Güneş hasarı onların daha genişlemesine neden olabilir ve bu da daha görünür olmasına yol açabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Rozasea için öncellikle ilaç tedavisi uygulanabilir. Bunun yanı sıra tedavi etmek için bazı prosedürler de uygulanabilir. Bunun için yoğun ışık kullanan lazerler, derinin üst katmanını zımparalayan dermabrazyon, hasarlı kan damarlarını yok eden elektrik akımı kullanılan elektrokoter ve özel cilt bakımı uygulanabilir.

Rosaseayı sıklıkla tetikleyen şeyler arasında güneş ışığı, sıcak-soğuk, rüzgar, stres, sıcak banyolar, sıcak veya baharatlı yiyecekler veya içecekler, alkol, yoğun egzersiz, tansiyon ilaçları ve cilde sürülen bazı ilaçlar neden olabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Güneş kremi sürülmelidir. Dışarıya çıktığınızda geniş spektrumlu (UVA ve UVB ışınlarını engeller) ve SPF 30 veya daha yüksek olanı kullanın. Ayrıca yüzünüzü örten geniş kenarlı bir şapka takın.

Yalnızca nazik cilt bakım ürünleri kullanın. Alkol, koku, cadı fındığı ve diğer sert bileşenleri içeren temizleyicilerden ve kremlerden kaçının. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, cildinizi yumuşak bir bezle nazikçe kurulayın.

Nemlendirici kullanın. Özellikle soğuk havalarda faydalıdır. Düşük sıcaklık ve rüzgar cildinizi kurutabilir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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