Sonbaharda cilt bakımı nasıl olmalı?

Temel cilt bakım ürünlerinizin tüm yıl boyunca değiştirilmesi gerekmese de, değişen mevsimde cildinizin fazladan neme ihtiyacı olur.

Haftalık Ölü Cilt Temizliği

Ciltteki bronzlaşma bittiği için peelinge başlanabilir. Sadece cildinizi pürüzsüzleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımına da yardımcı olur. Cildiniz güzel ve güçlü bir bariyerdir ve iyi kan dolaşımı ile onu sağlıklı ve mutlu tutabilirsiniz.

Yağ bazlı fırçalar sonbahar için mükemmeldir çünkü ekstra hidrasyon faydası elde edersiniz. Eksfoliasyon (ölü cildi temizleme), sabah rutininize kolayca uygulanabilir. Doğal fırçalamanın kullanımı kolaydır ve besleyici içeriklerle doludur. Pul pul cildi tedavi etmek, hasarlı hücrelerden kurtulmak ve daha fazla nem emmesini sağlamak için uzman bir dermatologdan destek alabilirsiniz. İhtiyacınıza göre klinik tedavisi ya da evde uygulamanız için cildinize en uygun kozmetik olmayan ürün önerilerinde bulunabilir. Cildinize fazla peeling yapmayın, haftada bir ölü hücrelerden kurtulmasına yardımcı olmanız yeterli.

Düzenli Hidrasyon

Cildi temizlemek ve nemlendirmek, birçok insanın günlük sabah rutini olmalıdır. Yüz kreminizi uyguladıktan hemen sonra evden çıkmamalısınız. Cildiniz kremi emene kadar biraz beklemelisiniz.

Hava soğuduğunda eldivenlerinizi ve şapkanızı giyin. İlk yaşlanma belirtileri genellikle ellerde görülür. Onları güzel ve sıcak tutarsanız, yaşlandığınızda parmaklarınızda artrit oluşmasını önleyebilir ve ayrıca cildinizin yaşlanmasını da geciktirebilirsiniz.

Eldiven giyerek ve günde bir veya iki kez zengin bir nemlendirici kullanarak, tırnak etlerinin çatlamasını ve cildinizin kurumasını önleyebilirsiniz. İş yerinizde daha yoğun bir besleyici kremi de elinizin altında bulundurabilirsiniz.

Dudakları da korumak gerekir. Dudak kremi ya da merhem ile dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz. Dudaklar özellikle çatlamaya eğilimlidir ve fırtınalı sonbahar günlerinde besleyici bir korumaya ihtiyaç duyar.

Ayaklarınızı da unutmayın. Kışlık ayakkabılarla uzun bir günün ardından ekstra bakıma ihtiyaçları olur. Haftalık törpüleme ve düzenli nemlendirme de dahil olmak üzere zaman zaman besleyici kremler kullanılabilir.

Soğuk ve rüzgarlı hava cildinizi zorlayabilir ve biraz kızarıklık ve kuruluk yaşayabilirsiniz. Bu, cildinizin biraz daha fazla hidrasyona ve korumaya ihtiyaç duyabileceğinin bir işaretidir. Antioksidan ve doğal yağ asidi açısından zengin bir serumu, cilt bakımınıza yardımcı olur. Kozmetik olmayan ve dermatolog tarafından önerilen bir ürün kullanmanız cildinize ihtiyacı olan desteği sağlayacaktır.

Soğuk hava da saçınıza zarar verebilir. Ekstra bir parlaklık ve beslenme sağlamak için zengin bir saç maskesi, gerekirse ayda iki kez veya daha fazla kullanabilirsiniz.

Değişen mevsimle birlikte cilt tipiniz de biraz değişebilir. Yağlı cilt daha az yağlı, normal cilt biraz kuruyabilir. Sezon boyunca cildinizi, tırnak etlerinizi ve saçınızı izleyin ve buna göre ayarlayın. Cildinizi içeriden beslemeyi unutmayın, vitamin veya omega takviyesi almayı, sağlıklı beslenmeyi ve bol su içmeniz de cildinizin sağlıklı kalması için önemlidir.

Lazersiz tedavi tekniği: Innofacial

Cildinize en sağlıklı bakımı ise dermatolog desteğiyle alabilirsiniz. Innofacial tedavisi en yeni gelişmiş lazer olmaksızın cilt yenileme sistemidir. Temizleme, peeling, extraction, hidrasyon ve antioksidan korumayı kombine eden tek hydradermabrazyon işlemidir. İyileşme süresine ihtiyaç duymadan, daha temiz, daha güzel bir cilde sahip olunur. Tedavi cildi yatıştırır, nemlendirir, invazif değildir ve tahriş etmez.