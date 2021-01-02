Çift terapisinde Gottman yöntemi ile ilişkinizi güçlendirin!

İlişkileri kurmaktan daha zor olan bir şey varsa o da sağlıklı şekilde yürütmektir. Her ilişkide zor zamanlar, çıkmazlar yaşanabilir. İlişkilerde tekrar eden çatışmalar ya da zaman zaman duygusal olarak mesafelenme durumu oldukça yaygındır. Çiftler, kendilerine ilişkilerindeki problemlerin neler olduğu sorulduğunda kimi zaman aynı ilişki sorunlarını, kimi zaman da tamamen birbirinden farklı ilişki sorunlarını tarif edebilirler. İlişki için sorun teşkil eden olay aynı olsa da her bir olayın çiftler tarafından algılanması ve bu algının açığa çıkardığı duygular da tamamen farklı olabilir.

Gottman Terapisi ya da Çift Terapisinde Gottman Yöntemi olarak anılan yöntem, John Gottman ve Julie Gottman tarafından geliştirilen, dünyada araştırma temelli ve en kapsamlı bilimsel kanıtlara dayanan ilişki terapisi yöntemi olarak bilinmektedir. Gottman Çift Terapisinde mutlu ilişkilerden edinilen bilimsel veriler, mutsuz evlilik hayatına sahip ya da yolunda gitmeyen, çıkmaza girmiş bir ilişkinin içinde olan çiftler için adeta değişimin anahtarı gibidir. İlişki sorunlarına farklı açılardan yaklaşan, çift terapisini ve ilişkileri bilimsel bir bakış açısı ile inceleyen ve onaran bu yöntem dünya genelinde pek çok çiftin oldukça verimli sonuçlar elde etmesine yardımcı olmuştur. Gottman yaklaşımı ile ilişkinizde farkında olmadan yaptığınız, ilişkinize zarar veren davranışları ve işlevsiz iletişim biçimlerinizi görme ve bunları daha işlevsel olanlarla değiştirme imkanı bulursunuz. Mutlu evliliklerden elde edilen bilimsel veriler, mutsuz ilişkilerin iyileştirilmesinde kullanılan bir dizi tekniğe dönüştürülmüş ve egzersizler, kart oyunları, oturum sırasında ve ev ödevi olarak gerçekleştirilecek bir dizi yapılandırılmış, terapistiniz tarafından yönlendirilerek uygulama ile kısa sürede sonuç almayı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Gottman çift terapisi bir ilişki terapisi olmanın yanı sıra çiftler, evlenmeyi düşünenler, nişanlı ya da evli bireyler için önemli bir beceri kazanım programıdır. İlişkileri güçlendirecek becerileri öğrenmek, uygulama pratiği geliştirerek pozitif birer alışkanlığa dönüştürmek ve bunu eğlenceli bir yolla yapabilmek için de harika bir fırsattır.

Gottman Çift Terapisi yarım asra yaklaşan bilimsel çalışmaların verileri doğrultusunda elde edilen çıktıları ilişkinizde uygulayarak ilişkinize anlam, güven, bağlılık, romantizm ve değer katmanıza yardımcı olur.

Dr. Melis Demircioğlu

Klinik Psikolog

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