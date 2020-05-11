Daha Az Ekran Daha Fazla Hayat

Telefonu bir kenara bırakmanız için ikna edici sebeplerim var…

Ekran süreniz nasıl? Son zamanlarda telefonla çok daha fazla zaman geçirdiğinizi farkediyor musunuz? Bugün size telefonunuzu yavaşça o sehpanın üzerine bırakmanız için bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum.

Peki neden mi?

Sebep 1: Daha kaliteli bir uyku

Telefonla gereğinden uzun zaman geçirmek uyku kalitemizi kötü etkiliyor. Pek çok kişi yatağa yattıktan sonra da telefonda zaman geçirmeye devam ediyor, özellikle oyunlar ya da sohbet uygulamaları beyin için çok fazla uyaran demek… Vücudun kendini uykuya hazırladığı saatlerde yoğun uyaran akışına maruz kalmak uykuya dalmakta sorun yaşamanıza neden olabilir.

Sebep 2: Daha fazla serbest zaman

Pek çok kişi telefonuyla geçirdiği zamanın büyük çoğunluğunu sosyal medyada harcadığını söylüyor. Bu sizin için de geçerli mi? Sosyal medyada hem kişilere hem kuruluşlara ait hesapları takip ediyoruz. Dakikalar içinde yüzlerce yeni paylaşım yapılıyor. Sürekli eklenen bu içerikleri takip etmeye başladığımızda ise bazen zamanın nasıl geçtiğini farketmediğimiz olabiliyor. Yapmak istediğiniz diğer şeylere vakit ayırabilmek ve daha fazla serbest zamana sahip olmak isterseniz telefonu bırakmakla başlamak iyi bir seçenek olabilir.

Sebep 3: Artan farkındalık

Gözlerimizi ekrandan kaldırmak etrafımızdaki detayları daha fazla farketmemize, sesleri, kokuları, renkleri ve hatta duyguları daha yoğun bir farkındalıkla deneyimlememize yardımcı olabilir ne dersiniz? Bu aynı zamanda zihinsel kapasitemizi verimli kullanmak ve daha iyi odaklanmak için de destekleyici olur.

Sebep 4: Kişisel gelişim

Telefonla daha az zaman geçirmek daha fazla kitap okumanız, listede beklettiğiniz belgeselleri izlemeniz, hobilerinize zaman ayırmanız ya da hiçbir şey yapmadan boş oturabilmeniz için size fırsat tanıyabilir.

Sebep 5: Daha az karşılaştırma

Özellikle sosyal medya kendi hayatımızı başkalarının ekrandan görünen yaşantısı ile karşılaştırmayı çok kolay hale getirdi. Gezilen yerler, fiziksel görünüm, kariyer gibi pek çok alanda kendimizi “kusursuz” (!) ötekilerle karşılaştırıyoruz. Biliyoruz ki bu karşılaştırmanın zarar verici yönü faydalı tarafından çok daha fazla.

Sebep 6: Artan üretkenlik

Telefonla daha az zaman geçirmek daha berrak bir zihne ve daha fazla boş zamana sahip olmak anlamına geldiğinden dolayı yaratıcılığımızın ve üretkenliğimizin artmasına katkı sağlıyor.

Sebep 7: Azalan anksiyete

Tüm bunları yan yana koyunca daha az kaygılı hissetmemize, gündelik hayatta yetişmeyen işlerle ya da kendimize zaman ayıramamakla ilgili daha az endişe duymamıza, daha az sıkılganlık hissetmemize ve hatta bazen daha az “hayatı kaçırıyormuş gibi” hissetmemize de yardımcı olabilir. Ne dersiniz?

Daha az telefon, daha düşük ekran süresi, daha fazla hayat!