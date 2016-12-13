Eyvah Panik Atak Hastası.. Ona Nasıl Davranmalıyım ?

Panik bozukluğa sahip olan bireylerin atakları sırasında, hasta yakınlarının bilinçli ve destekleyici yaklaşımları, sakin ve sabırlı olmaları, hastayla birlikte paniğe kapılmamaları, hastaya kendisine bir şey olmayacağı yolunda telkinde bulunmaları tedavi sürecinde son derece önemlidir.

-“Hiçbir şeyin yok, yok yere endişeleniyorsun, evham yapıyorsun, her şey senin elinde” gibi sözlerde bulunulmamalı,

– Paniğin, kişinin kontrolünün dışında olduğu bilinip, kendisi anlamaya çalışılmalı,

– Hastanın fiziksel muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulgu saptanmayınca, hemen psikolog ve psikiyatriste başvuruyu sağlaması konusunda yönlendirici olunmalı,

– Panik bozukluğa sahip olan bireyler, eleştirilmemeli, ona karşı küçük düşürücü veya zorlayıcı davranışlardan kaçınılmalı,

– Hastalık kontrol altına alınana kadar ona destek verilmeli,

– Psikolog ve psikiyatristin tedavi yönergelerini uygulama konusunda kendisine yardımcı olunmalı,

– Panik bozukluğa sahip bireylerin, örneğin kalabalık ortamlara girememek, asansör ve ulaşım araçlarında bulunamamak gibi kaçınabilecekleri bazı durumlar karşısında, onları zorlayıp, korktukları durumlarla yüz yüze getirmemeli,

– Panik halinde olan bireyler; hastalık, acı, keder, felaket haberlerinden olumsuz yönde etkilenebileceği için, hasta yakınları kendi kaygı ve korkularını, mümkün olduğunca hastaya yansıtmamalı,

– Hastanın yanında "falan kişi şu sıkıntıdan dolayı şunu yaşamış, filan kişi şu hastalıktan dolayı ölmüş” tarzında kesinlikle konuşmamalı ve bu tarzda sağlık haberleri okumaktan kaçınılmalı,

– “Artık yeter..! bir an önce iyileş, biz de bıktık usandık senin bu rahatsızlığından” denmemeli,

– Hastanın rol yaptığı düşünülüp, dile getirilmemeli,

– “Ölümden bu kadar korkulur mu ? Nasıl olsa bir gün öleceğiz.." gibi sözlerden kaçınılıp, bu korkunun sıradan bir ölüm korkusundan farklı ve daha şiddetli olduğu bilinmeli,

– Panik bozukluğa sahip bireyleri dinlemeye ve anlamaya çalışarak, “Sana nasıl yardımcı olabilirim, elimden senin için ne gelebilir?" gibi destekleyici ve yanlarında olduğunuzu hissetirebilen sorular sorulmalı,

-Şunu unutmayınki, panikli insanlar yaşama çok bağlıdırlar. Kendi kendilerine acı çektirmek isterler mi?

– Panik bozukluğun, dini bir inanç ve iman eksikliği olmadığı bilinmeli,

Ve son olarak; bilinçli adımlar atılarak ve sabırlı olunarak, panik bozukluğun mutlaka kontrol altına alınabilir bir durum olduğu kabul edilmelidir.

Uzman Psikolog Sabahat ERLER

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