Hain Saldırıların Ardından Ne Haldeyiz ?

Bitmek bilmeyen acılara her gün bir yenisi daha ekleniyor..

Her gün gözü yaşlı bir yeni ana baba..

Eş..

Çocuk..

Arkadaş..

Akraba..

Akşamdan sabaha, sabahtan akşama değişen hayatlar..

Kimi görevinin başında bu ülkeye hizmet ederken, kimi ne büyük kaygılarla

ekmek parasını kazanırken, kimi de daha hayatının baharında gençliğini

yaşarken..

Ansızın beliren, pusuya yatmış hainler, o güzel yaşamları mahvediyor..

Hayatlarını kaybedenler, kaybettikleri ile mi kalıyor sadece..

Hayırr.. ya geride kalanlar..

Ya o acımasızlığı, kaybettiklerinin yokluğu ile bir ömür yaşamak zorunda

olanlar..

Ya o dehşet dolu anların ardından, ruhundaki ve zihnindeki travmanın

etkisinde kalanlar..

Lanetliyoruz, feryat figan ağlıyoruz, sessiz çığlıklar atıyoruz, küfürler

ediyoruz, üzüntümüz ve öfkemiz birbirine karışıyor..

Ve kimimiz için bir süre sonra hayat devam ediyor elbette..

Öfkeler ve üzüntüler kontrol edilebilir hale geliyor.. Bu madalyonun bir

yüzü..

Peki ya madalyonun diğer yüzü.. Hain terör saldırılarının ardından, kontrol

edilemeyen duygular, düşünceler ve davranışları ile her gün onlarcası ile

karşılaştıklarım..

Binbir türlü travmatik yaşam öyküleri..

Ve başlıyor zorlu bir hayat mücadelesi..

Travma sonrası stres bozuklukları..

Yas - kayıp süreçleri..

Kaygı bozuklukları..

Depresyon.. gibi ortaya çıkan, psikolojik ve psikiyatrik destek alınmasını

gerektirebilen durumlar..

Göründüğü gibi terörün etkisi psikolojik olarak ne yazık ki çok büyük..

Ama hayatı, kayıplarımıza ve olumsuz yaşanmışlıklarımıza rağmen olumluya

çevirmeliyiz umutla, güvenle, çabayla ve bilinçli adımlarla..

Kendimiz, hayatta kalanlarımız, toplumumuz ve ülkemiz için..

" Savaş pahalı

Top, tüfek, uçak lazaım,

Kin lazım, nefret lazım,

En önemlisi de uğruna feda edilecek

Gencecik günahsız insanlar lazım,

Barış ucuz

Barış için sadece vicdan,

Empati ve sevgi lazım.."

La EDRI

Uzman Psikolog Sabahat ERLER

www.sabahaterler.com.tr

Instagram; psk_sabahaterler

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