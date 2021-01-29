Doğal ortamlarda vakit geçirmek kişinin ruh halini iyi yönde değiştirir. Yeşil alanlarda ya da parklarda yapılan yürüyüş sakinleştirir ve olumlu düşünceleri artırır. Geçmişteki üzüntüleri ya da gelecekteki kaygıları taşımaktansa, şimdide huzurlu yaşamayı sağlar. Hayal gücünü kuvvetlendirir, yaratıcılığı artırır ve sabırlı olmayı sağlar.

Doğal ortamda kişiler daha fazla sosyalleşir. Doğada vakit geçirmek bireyleri birbirine yakınlaştırır.

Kişi, yeşil alanlarda vakit geçirdikten sonra daha sakin hale gelir ve stresi azalır.

Doğa manzaralarını izlemek odaklanma yeteneğini artırır. Temiz hava, ağaçlar, çiçek kokuları, yaprakların ve hayvanların sesleri huzur verir, yorgunluğu giderir, dinlendirir ve yaşam kalitesini artırır.

Yeşil alanlarda vakit geçirmek, toplumsal uyumu artırır.

Doğal ortamlarda vakit geçiren kişiler daha rahat bir zihin ve bedene sahip olurlar, olumlu duyguları artar, huzurlu olurlar. Daha dengeli davranışlar gösterirler. Farkındalık kazanırlar. Canlı, enerjik ve mutlu hissederler. Uykuları düzenlidir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırlar.

Doğada yürüyüş yapmak duygusal sağlığı iyileştirir.

Evde yetiştirilen bitkiler de sakinlik hissettirir.

Doğal yerlerden uzun süre uzak kalmak, moral bozukluğuna neden olur.

Kapalı alanlarda vakit geçiren insanlar ve doğal alanlarda vakit geçiren insanlar karşılaştırıldığında, doğada vakit geçirenlerin kendilerini daha iyi hissettiği ortaya çıkmıştır.

Parkta oturmak, deniz kenarında yürüyüş yapmak rahatlatıcıdır.

Çalıştıkları yerin penceresinden ağaç, çiçek gören kişiler daha az iş stresi yaşarlar ve iş verimlilikleri artar.

Tatil için doğa ortamını tercih edenler kişiler, döndüklerinde ilişkilerinde daha olumlu davranışlar gösterirler.

Doğayla bağlantıda olmak daha anlamlı bir hayat için gereklidir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com