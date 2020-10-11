Gelişmeleri kaçırma korkusu

Gelişmeleri kaçırma korkusu, sürekli olarak gündemi ve gelişmeleri takip etme sorunudur. Kişi sosyal medya hesaplarını devamlı kontrol eder ve yapılan paylaşımları ilk önce kendisini görmek ister.

(Gelişmeleri kaçırma korkusu - Fomo - Fear of missing out)

Sosyal medyada kişilerin neler yaptıklarını, nelere sahip olduklarını, kendilerini nasıl geliştirdiklerini görmeleri ve kendileriyle kıyaslamaları, her paylaşılanı takip etme ve yapma isteği, gelişmeleri kaçırma korkusuna neden oluyor.

Kişi sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara bakarak insanların yaptıklarını görür ve geri kalmışlık hissi yaşar. Onların yaptıklarını yapmak ister. Takip etmediğinde ise kendinde eksiklik hisseder.

Fomo, bireyin çevresindeki seçeneklerin farkında olması ve sürekli daha fazlasını yapma isteğinden kaynaklanır.

Sosyal medyadan uzak kaldığında, gündemde olanları ve yeni bilgileri kaçırdığı için kaygı yaşar. Bu yüzden sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol eder. Bu da vakit kaybına neden olur.

Gelişmeleri kaçırma korkusu, kişinin vaktini tüketir. Çünkü bu kişiler yaptıkları işe kendilerini vermek yerine yapmadıkları işler için pişmanlık duyarlar.

Fomo, kişilik özellikleriyle ilgili bir durumdur. Her statüden kişide görülebilir. İnternetin yaşamımızda daha çok kullanılmasıyla da artmıştır.

Yaşamdan keyif alan, nasıl bir hayat istediğinin bilincinde olan bireylerde Fomo’nun görülme sıklığı azdır. Bu bireyler sahip olduklarıyla yetinirler.

Anı yaşamak, diğerlerinin yaşamlarına değil de kendi yaşamımıza odaklanmak, sosyal medyada geçirilen vakti azaltmak gerekiyor.

Kişi kendine hobi bulabilir, yürüyüş yapabilir, arkadaş sohbetlerine katılabilir, internet ve sosyal medyayı faydalı olarak hangi amaçla kullanması gerektiğini bulabilir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile kişinin, gelişmeleri kaçırma korkusunu aşabilmesi için bilinçaltı düzeyde çalışma yapılır.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com