Hata Yapmaktan Korkmak

Hata yapma korkusu, bireylerin yaşamda yapmak istediklerini gerçekleştirmelerini engeller. Yeni şeyler denemelerine izin vermez. Hayallerini gerçekleştirme cesaretlerini kırar. Hedefe doğru ilerleme konusunda kısıtlar. Kişinin kendini gerçekleştirmesini engeller. Stres düzeyinin artmasına sebep olur.

Kişi yapılacak olan bir şeyi gerçekleştirmeden önce olumsuz sonuçlarını düşünür ve korktuğu için de yapmaktan vazgeçebilir. Örneğin rahat edebileceği meslekleri seçebilme konusunda risk alamayabilir.

Kişi hata yapmaktan korktuğu için değişik şeyler yapma aşamasında harekete geçmekte zorlanır. Güvenli alanından çıkmak istemez.

Oysa hatalar kişinin ilerleyebilmesini sağlar. Önemli olan, hatalardan ders alabilmek, hatanın düzeltilebilmesi için çözüm üretmek ve hatalardan kazanım elde etmektir. Hedeflere ulaşan yollar hatalardan geçiyor.

Hata yapmaktan korkan kişi, kendi hatalarını kabullenemez. Kendine hata yapma hakkı tanımaz, hata yaptığında rahatsız olur. Dolayısıyla başka insanların hatalarını da kabullenemez. Diğer insanları sürekli eleştirir, hatalarını bulmaya çalışır. Kendini sürekli haklı görür ve bazı kişilerin daha çok hata yapabileceklerini algılayamaz.

Bireyin yaşamda rahat edebilmesi için kendi hatalarını ve hata yapabileceğini kabullenmesi gerekiyor. Başkalarının hatalarını da kabullenmesi gerekiyor.

Hatalar yaşamın bir parçasıdır. Her insan hata yapabilir.

Hatalarına takılıp kalanlar, yaşamdan uzaklaşmaya ve sıkıntılar yaşamaya başlarlar.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin hata yapma korkusuna sebep olan, çocukluktan ya da geçmişinden gelen olaylar ve durumlar, bilinç altı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com