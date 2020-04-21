Koronavirüs Korkunuzu Azaltın

Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını karşısında kaygılanmak ve korkmak gayet normaldir. Kaygı, normal seviyede gereklidir ve kişiyi koronavirüsten korunma konularında tedbir alabilmesi için harekete geçirir.

Kişi bu salgın sürecinde çeşitli korkular hisseder. Bunlar; hastalanma, ölme korkusu, işini kaybetme, besinsiz kalma, kıtlık yaşama korkusu gibidir.

Koronavirüs korkusu umutsuzluğa neden olabilir. Salgının tam olarak ne zaman biteceği belli olmadığı için belirsizlikten dolayı çaresizlik hissi oluşabilir. Belirsizliği kabullenerek duruma uyum sağlamaya çalışmak ise rahatlatıcı gelir.

Kaygıyı artırmamak için koronavirüs ile ilgili haberleri gereğinden fazla takip etmemek gerekiyor.

Salgından korunmak için yapılan evde kalma süreci, kendi kendine vakit geçirme yeteneği olmayan kişiler için sıkıcı olacaktır. Günlerini can sıkıntısıyla ve dışarı çıkma isteğiyle geçirirler. Mevcut duruma ayak uydurmak yerine sürekli şikayet ederler. Oysa evde birçok şey yapabilir ve sıkıntılı düşüncelerden uzaklaşabilirsiniz.

Salgından korunmak ve önlemekle ilgili gerekli tedbirleri aldıktan sonra yaşama karşı umutlu olabilmek ve bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için ruhumuzu da beslemeliyiz.

Uzun zamandır ilgilenmediğiniz hobiniz varsa ona başlayabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz bir hobi edinebilirsiniz. Müzik aleti çalmak, resim yapmak, ahşap boyama, örgü örmek ya da spor yapmak gibi. Hobiler kişiyi psikolojik olarak rahatlatır ve endişelerden kurtarır.

Daha önceleri vaktiniz yok diye okuyamadığınız ya da yarım bıraktığınız kitapları okuyabilirsiniz. Gazete ve dergi okuyabilirsiniz.

Ertelediğiniz ev düzenleme işlerinizi bitirebilirsiniz. Eşya onarımı yapabilirsiniz. Fazla kıyafet ve eşyalardan kurtulabilirsiniz. İnternet üzerinden müzeleri gezebilirsiniz. Mesleki seminerlere internetten katılabilirsiniz. Şiir okuyabilir ya da dinleyebilirsiniz. Çizim, el işi, fotoğrafçılık, yemek kursu gibi internet kurslarına yazılabilir, yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Sevdiğiniz filmleri, belgeselleri ve komik videoları izleyebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Yapboz yapabilirsiniz. Ailece oynanan oyunlardan oynayabilirsiniz.

Bitki bakımıyla uğraşabilirsiniz. Evinizin bir bölümüne yeniden dekorasyon yapabilirsiniz. Hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir ülke, bitki ya da hayvan seçip, onu araştırıp öğrenebilirsiniz.

Umudunuzu kaybetmemeye çalışıp, her şey normal haline döndüğünde neler yapmak istediğinize dair bir liste yapabilirsiniz.

Uyku düzenine dikkat ederek yeterli uyumak, her gün aynı saatte uyuyup, aynı saatte uyanmak daha dinç olmayı sağlar. Sağlıklı beslenin ve kişisel bakımlarınızı ihmal etmeyin.

Her zaman bir şeyler yapmak zorunda da değilsiniz, bazen de hiçbir şey yapmadan oturun. Yavaşlayın, ruhunuzu dinlendirin. Bazen hayatınızı gözden geçirin, yaşamda nelerin önemli olduğunu, bu süreçte sizde nelerin değiştiğini, hangi yönlerinizin geliştiğini düşünün. Hayatınızda neleri değiştirmek istediğinizi düşünebilirsiniz. Gelecekle ilgili olumlu hayaller kurabilirsiniz. Yazı yazabilir, günlük tutabilirsiniz.

Pencere yanında vakit geçirmek, yemek yapmak, sevdiklerinizle görüntülü, sesli ya da mesajla telefon görüşmeleri yapmak, duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak iyi gelir. Aile üyelerinizle zaman geçirip sohbet edebilirsiniz.

Zamanınızı böyle değerlendirdiğinizde, kendinize güzellikler katarak, iyimser düşüncelere sahip olabilirsiniz.

Bunlara başlayabilmek için harekete geçemiyorsanız, bu ruhsal gücü kendinizde bulamıyorsanız, korkudan ve kaygıdan dolayı etkinliklere odaklanamıyorsanız psikolojik destek alabilirsiniz.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin bu süreçte iyi vakit geçirebilmesi için harekete geçebilmesi ve yaptıklarına odaklanabilmesi sağlanıyor.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com