Lohusa Erkekler

Kadınların doğumdan sonraki döneminde yani lohusa olduğu zamanlarda erkekler de stresli olurlar, depresyona girebilirler. Depresyonun belirtileri doğum gerçekleştikten bir yıl sonrasına kadar devam edebilir.

Babalar bu dönemde yaşadıkları stresi gizleyebilirler. Böyle durumlarda kilo alma, kilo kaybı ve geçim kaygısı gibi sorunlar oluşabilir.

Erkekler, bebek sahibi olduklarında yeterince uyuyamamaları öfkeli olmalarına neden olabilir, bu normaldir. Ama öfkenin derecesi gün geçtikçe artıyor ve şiddetli kavgalara sebep oluyorsa bunun erkeklerde doğum sonrası depresyon belirtisi olduğunu anlamak gerekir. Gerekli tedbirler alınmadığında daha büyük sorunlara ve boşanmaya sebep olan tartışmalara neden olabilir.

Normalde uyumlu, hoşgörülü, eşinin isteklerini yerine getiren bazı erkekler eşleri doğum yaptıktan sonra birdenbire değişirler. Eşlerinin isteklerine, şiddet uygulayarak karşılık verirler.

Şiddet, fiziksel ya da psikolojik (aşağılama, eleştirme, yok sayma, hakaret, tehdit, duygusal açıdan önem vermeme, tartışmaya hazır olma) olabilir.

Genelde ilk çocuğun doğumunda ilk deneyimin verdiği belirsizlik durumuyla beraber heyecan ve sıkıntı yaşanabilir.

Babanın yaşamına katılan bebek, duygularını aşırı yaşamasına sebep olur.

Babanın yaşadığı lohusa dönemi eşini ve ailenin yapısını da olumsuz yönde etkiler.

Erkekte öfke ya da içe kapanma olabilir.

Uyku düzeni, sorumluluklar ve yaşam şekli değişir. Yeni yaşama alışırken olumsuzluklar olabilir. Baba bebeğinden uzakta durabilir.

Ailesinden, arkadaşlarından ve yaşamdan keyif almaz. Ruh halinde değişimler olabilir.

Eşiyle iletişimi azalır, tartışır ve ona karışır.

Bu süreçte erkeğin sabretmesi, eşine yardımcı olması, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya yardım etmesi faydalı olacaktır.

Bebeğin bir yaşına kadar olan döneminde, annesiyle olan ilişkisi kadar babasıyla kurduğu ilişkide önemlidir.

Erkek, lohusa sürecini uzun süre yaşarsa bebekle güvene dayalı ilişki kuramayabilir.

Erkek devamlı ilgi bekleyen benmerkezci biri ise eşi artık çocuğa ilgi gösterdiği için eşini çocuğundan kıskanabilir.

Çocuğa hazır olmak gereklidir. Çünkü çocuk

hayatı değiştirmektedir.

Babalar bebeğin biberonla beslendiği vakitlerde beslenmesine destek olabilirler. Böylece bebekle iletişim kurabilirler.

Bebeğin uyku hazırlığına katılmak da baba ile bebek arasında iletişim kurulması için etkilidir. Bebek söylenenleri anlamasa da sesleri ayırt ettiği için bebekle sakin bir sesle konuşularak onunla iletişim kurulabilir.

Kadınlar doğum sonrasında eşlerinde sorun gördüklerinde bir uzmanla görüşüp yardım almaları için eşlerini ikna etmeleri yararlı olacaktır.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin lohusa sorunlarına sebep olan durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.



Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com