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20.05.2020 - 11:58 |

Uzmanından evde kalan çocuklar için 'diş sağlığı' uyarısı

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğan, yeni tip coronavirüs nedeniyle evde kalan çocukların daha fazla "atıştırmalık" tükettiğini, bu nedenle diş fırçalama sayısının da artırılması gerektiğini söyledi.

Uzmanından evde kalan çocuklar için 'diş sağlığı' uyarısı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Salih Doğan, çocukların yaşam konforlarını olumsuz yönde etkileyen diş çürüklerini engellemenin yolunun düzenli bakımdan geçtiğini belirtti.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için evde kalan ve aktivite düzeyleri düşen çocukların beslenme alışkanlıklarında değişiklik olduğuna dikkati çeken Doğan, yakın zamanda çocukların aktivite düzeyleriyle çürük seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yapıldığını aktardı.

Doğan, çalışma sonucunda günlük aktivite düzeyleri daha yüksek çocuklarda çürük gözükme sıklığının daha az olduğu yönünde bir sonuç elde edildiğini, kilolu çocuklarda ise çürük yatkınlığının daha yüksek görüldüğünü dile getirdi.

"Hareket düzeyi yüksek çocukların çürüğe karşı dirençli olması muhtemel." diyen Doğan, bu davranışsal durumun gözlemsel olarak kanıtlandığını ifade etti.

Doğan, sağlıklı diş için düzenli beslenme uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

"Coronavirüs nedeniyle evden çıkamayan çocukların ağız ve diş sağlığı bakımlarına son derece özen göstermeleri gerekiyor. Bu süreç, evde kalan çocukların beslenme alışkanlıklarında büyük değişikliklere de yol açtı. Çocukların beslenme alışkanlıkları ciddi oranda değişti. Velilerin çocukları ev ortamında tutabilmek için daha çürük yapıcı gıdalarla besleme yönünde birtakım davranışları olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı diş fırçalama sıklıklarını bu beslenme alışkanlıklarıyla doğru orantılı götürmeleri gerekiyor."

Bir yetişkinin sabah ve akşam dişlerini fırçaladığına işaret eden Doğan, Covid-19 sürecinde beslenme alışkanlığı değişen ve daha çok atıştırmalık tüketen çocuklarda ise bu sayının hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve beslenme sayısına göre fırçalama yapılması gerektiğini vurguladı.

"İçerisinde karbonhidrat olan her türlü besin çürük yapıcı"

Doğan, çürük yapıcı gıdaların sadece "şeker" olmadığına da değinerek, "Çürük yapıcı gıdayı şekerle özdeşleştirmek büyük bir yanılgı. Karbonhidrat dediğimiz, sonuçta tatlı ya da tuzlu hiç fark etmez her türlü besin içerisinde var. İçerisinde karbonhidrat olan her türlü besin çürük yapıcı etkinliğe sahip." diye konuştu.

Pandemi ortamının her anlamda değişikliklere neden olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi, çocukların ev ortamında yaşaması onları birtakım risklere açık hale getirdi. Bunlardan birisi ev ortamındaki yaralanmalar. Ev ortamındaki oynama alanları koruma özelliklerini taşımıyor. Sivri köşeler ve kaygan yüzeylerde düşme ve çarpma gibi durumlarda dişle ilgili yaralanma ihtimalleri çok daha yüksek. O yüzden ev ortamında kalan çocuklarda bu tür yaralanma sıklığının arttığını görüyoruz."

 

 

 

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