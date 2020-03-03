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03.03.2020 - 18:31 |

Varis İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bacaktaki/ayaktaki Varis İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Şişmanlık, gebelik, ayakta çok durulmasını sağlayan bazı meslek grupları, doğum kontrol hapı, kadın olmak, çeşitli hormon tedavileri, dar giysiler giyilmesi, yaşlı olmak, genetik faktörler gibi çeşitli durumların meydana getirdiği varis hastalığı nedir? Bacaklarda ağrı, şişlik, gece oluşan kramplar, bacaklarda kaşınma ve uyuşukluk gibi çeşitli belirtileri olan varis hastalığı ile ilgili hangi bölüme başvurulmalıdır?

Varis İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bacaktaki/ayaktaki Varis İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Sürekli ayakta çalışan kişilerde sıkça rastlanan varisin vücutta oluşumu belli bir sürece ihtiyaç duyar.

Varis Nedir?

Genellikle ayaklar ve bacaklarda meydana gelen toplardamarların şişmiş haline varis denilmektedir.
Dolaşım bozukluğu sonucu meydana gelmektedir. Toplardamarlar içerisinde bulunan kapakçıklardaki yetmezlik nedeni ile oluşur.
Toplardamarlar bacaklarda yer çekiminin aksi yönünde kanın temizlenmesi için kalbe ve akciğere taşıyan damarlar olarak bulunur. Yerçekiminin aksine kanın yukarıya doğru çıkabilmesini sağlamak için toplardamarlar içerisinde kapakçıklar bulunmaktadır. Bacaklarda bulunan kasların kasılması ve toplardamar içerisindeki kapakçıkların yardımı ile kanın tek yönlü olarak yukarıya doğru ilerlemesi sağlanır. Fakat bu kapakçıklarda meydana gelen bozulmalar kanın yerçekimi etkisi ile aşağıya doğru basınç yapması nedeni ile varisler oluşmaktadır.

Varis Belirtileri

Kaşınma
Gece meydana gelen kramplar
Bacaklarda oluşan uyuşukluklar
Bacaklarda meydana gelen şişlik
Bacaklarda ağırlık hissiyatı
Kolay yorulma
Ağrı şeklinde net olarak ifade edilemeyen huzursuzluk hissiyatı
Bacaklarda meydana gelen gözle görülür mor ve mavi renkli şişlikler
Ayakta durma süresinin artması ile ağrının artması

Bacaktaki/ayaktaki Varis İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Varise sahip olan bir hasta için varisler herhangi bir sorun oluşturmadığı ve hastanın meydana gelen varis görüntüsünden rahatsız olmaması durumunda tedavi gerektirmeyen bir rahatsızlıktır. Varis
rahatsızlığı ile birlikte ağrı, huzursuzluk, bacak ülseri, bacaklarda şişme gibi herhangi bir semptom bulunuyorsa bu semptomların giderilebilmesi için tedavi gerekmektedir. Varisle ilgili herhangi bir sorunu olan kişiler hastanelerin kalp damar cerrahisi bölümüne başvurmaları gerekmektedir.

Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Varis problemi olan bir hasta varis görüntüsünden rahatsız oluyorsa ve aynı zamanda varis olan bölgede ağrı şişlik gibi çeşitli semptomlar bulunuyorsa hastanelerin kalp damar cerrahisi bölümlerine randevu alarak bir kalp cerrahı tarafından muayene edilmelidir. Muayenenin ardından doktor tedaviye ilişkin en uygun planı hastaya açıklayarak tedaviyi belirler. En geleneksel olan varis tedavisi varisli olan damarın çıkarılmasıdır. Fakat cerrahi operasyon ile varisin çıkarılması hem iyileşme sürecinin uzaması hem de zahmetli olması ile bilinmektedir. Bunun yerine varisli olan damar içerisine köpük vererek yani skleroterapi uygulayarak tedavi edilebilir. Fakat skleroterapi uygulaması varisin ilerleyen dönemlerde tekrarlamasına yol açabilmektedir. Bir diğer varis tedavisi lazer yöntemi ile olmaktadır. Lazer ile damar yakılarak tedavisi yapılır.

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