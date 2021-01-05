Verem Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Tüberküloz (Verem Hastalığı) Tedavi Yöntemleri

Verem hastalığı, akciğerde enfeksiyonun ilerlemesi ile ilgili semptomlara neden olur. Bu nedenle hastalık şiddetli bir öksürüğe neden olur ve buna daha sonra kan izleri, ateş, göğüs ağrısı, kilo kaybı ve büyük yorgunluk ile birlikte balgam eşlik eder.

Verem Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Bakteriler vücuda girdikten sonra birkaç organı kolonize edebilir. Vakaların çoğunda akciğerlere ulaşır. Tüberküloz semptomları, tüberküloz basili ile enfekte olan organlara göre değişiklik gösterir. Tüberküloz, yavaş büyüyen bir enfeksiyondur ve semptomlar yavaş yavaş ortaya çıkarak hastalığın erken döneminde teşhis edilmesini zorlaştırır.

Bir kişi aktif tüberküloza sahip olduğunda, formda olmadığından, kronik yorgunluktan, kilo kaybından, ateşli ataklardan, eklem ağrısından veya gece terlemesinden şikayet ederler. Bu semptomlar, üç haftadan fazla sürdüğünde tüberkülozu anımsatır.

Tüberküloz akciğerlere ulaştığında, kişi inatçı bir öksürük, nefes darlığı çeker ve ileri formlarda kan tükürür.

Tüberküloz ayrıca lenf düğümlerini, kemikleri, akciğerlerin zarflarını, kalbi, beyni ve omuriliği, ayrıca böbrekleri, mesaneyi veya gırtlağı da etkileyebilir. Tüberküloz bazen tüm vücuda yayılır.

Akciğer dışı tüberküloz biçimleri çocukları, yaşlıları ve bağışıklığı baskılanmış kişileri etkileme eğilimindedir. Tüberkülozlu kişilerin yaklaşık dörtte birinde görülürler.

Verem Hastalığının Gösterdiği Komplikasyonlar Nedir?

Tedavi olmaksızın aktif tüberküloz, kişiye ve bağışıklıklarının etkinliğine bağlı olarak farklı şekilde gelişir. Vakaların yarısında aylarca enfeksiyon geçirdikten sonra kişinin ölümüne neden olur. Vakaların dörtte birinde kronikleşir (kişinin kontamine olduğu birkaç yıl sürer).

Son olarak, vakaların son çeyreğinde kendiliğinden iyileşir. Uygun tedavi ve yeterince uzun takip ile, vakaların% 90'ında tüberküloz tedavi edilir.

Hafif ateş;

Kalıcı öksürük;

Olağandışı renkli veya kanlı balgam (balgam);

İştahsızlık ve kilo kaybı

Gece terlemeleri ;

Nefes alırken veya öksürürken göğüste ağrı;

Omurga veya eklemlerde ağrı.

Hastalık bariz bir neden olmadan ortaya çıksa bile, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde "hareketsiz" bir enfeksiyonun başlaması veya aktivasyonu daha olasıdır.

HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemi hastalığı (ek olarak, bu enfeksiyon, tüberkülozun aktif aşamasını geliştirme riskini büyük ölçüde artırır);

Çocukluk (beş yıldan az) veya yaşlılık;

Kronik hastalık (diyabet, kanser, böbrek hastalığı vb.);

Kemoterapi, oral kortikosteroidler gibi ağır tıbbi tedavi gören kişiler risk grubundadır.

Gizli TB enfeksiyonu, bir kişi hastalık gelişmeden veya semptomlar ortaya çıkmadan bakteri ile enfekte olduğunda görülür.

Enfekte kişinin bağışıklık sistemi bakterileri kontrol edebildiğinde gizli bir enfeksiyon mevcuttur. Tüberküloz bakterisi, hastalığa veya semptomlara neden olmadan yıllarca hareketsiz kalabilir.

Tüberküloz (Verem Hastalığı) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bağışıklık sistemi başka bir hastalıkla veya ilaç alarak zayıflarsa, gizli olan tüberküloz bakterileri aktif hale gelebilir. Aktivasyonu tüberküloz hastalığına ve ilişkili semptomlara yol açar. TB, bir ilaç kombinasyonu ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Doktorun talimatlarına uymak ve ilaçları aynen tavsiye edildiği gibi almak önemlidir. İlacınızı almayı unutursanız veya sadece ilacınızı alırsanız, verem bakterileri ilaçlara dirençli hale gelebilir.

Çoğu zaman verem hastaneye yatmadan tedavi edilebilir. Bununla birlikte, ek tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişiler, bir solunum izolasyon odasında hastaneye kaldırılabilir.

Aktif TB'yi teşhis etmek için en yaygın testler şunları içerir:

Akciğerlerin röntgeni,

Balgam yaymalarının mikroskobik incelenmesi (smear mikroskop altında incelenir),

Mikobakteri kültürü ve fenotipik duyarlılık testi ve

nükleik asit amplifikasyon testi,

Gizli bir tüberküloz enfeksiyonunu teşhis etmek için, tüberkülin deri testi ve gama interferon salım testi (kişinin bağışıklık sisteminin reaksiyonunun bir testi) kullanılabilir.