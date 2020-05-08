Vesikalık Fotoğraf Boyutu Nedir? - Cm, Piksel (Px), İnç Olarak Vesikalık Ölçüleri

Vesikalık fotoğraflar kendi arasında 3'e ayrılmaktadır. Vesikalık fotoğraflarda dikkat edilmesi gereken vesikalığın ne amaçla kullanılacağıdır. Bu amaç doğrultusunda vesikalıkların ölçüleri ve boyutları da farklı olmaktadır.



Vesikalık Fotoğraf Boyutu Nedir?



Vesikalık fotoğraflar biyometrik vesikalık, standart vesikalık ve portre artistlik vesikalık olarak 3 çeşide ayrılmaktadır. En çok tercih edilen vesikalıklar ise standart vesikalıklardır. Standart vesikalıkların ölçüleri 320 piksel yükseklik ve 240 piksel genişlikte 24 bit renk derinliğinde olması gerekmektedir.



Vesikalık Cm, Piksel (px), İnç Olarak Vesikalık Ölçüleri



Vesikalık fotoğraflar birçok yerde ve birçok resmi kurumda kişilerden istenen fotoğraflardır. Vesikalık fotoğrafların belirli standartları bulunmaktadır. Bu standart ölçülerde olmayan vesikalıklar birçok yer tarafından kabul görmemektedir.



Vesikalık fotoğraflar yeni bir dijital fotoğraf olarak çekiliyor ise 320 piksel yükseklikte ve 240 piksel genişlikte olmalıdır. Fakat var olan bir vesikalık fotoğraf tarayıcı ile dijital ortama aktarılacak ise boyutları 300 piksel yükseklik, 300 piksel genişlik ve 50 mm*50 mm boyutlarında 150 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir. Resimler Joint Photographic Experts Group formatında gönderilmesi gerekir. Kabul görülecek en büyük resim boyutu ise 62500 byte (60 KB) olacaktır.