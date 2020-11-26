MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Vites yükseltiyoruz
26.11.2020 - 00:00 |

Vites yükseltiyoruz

Işıkların ilişkisi daha hızlı ve odaklı olabileceğimizi gösteriyor.

Vites yükseltiyoruz
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Işıkların ilişkisi daha hızlı ve odaklı olabileceğimizi gösteriyor. Bugün iyi odaklanmak imkanı var. Arzu ettiğimiz şeylere yönelme konusunda hırslıyız. Ancak bu durum bazı gerginliklere, aceleciliğe de neden olabilir. Özellikle sabah saatlerinde yeteri kadar düşünmeden harekete geçmemeliyiz. Bugün bizi test eden koşullar da var. Enerjimizi boşuna harcamamaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğle sonrasında özellikle iş hayatında üstümüzde baskı ya da tehdit oluşturan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde hevesimiz yüksek ve beklentilerimizde de heyecan olabilir. Ancak aşırı tutumlar yüzünden elimizdekileri riske atmamak, çarçur etmemek de gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Hareket  Karşılıklı beklentiler yüksek. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız. Bizi daha ötelere götürebilecek olanaklar keşfedebiliriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Burcunuzdaki tutulma hassasiyetleri ortaya çıkarıyor. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Çok hızlı hareket var. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay tutulması ile eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar veremeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, tutulmanın etkisi sizi eyleme geçiriyor. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size daha iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir.  Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduLohusa Erkekler
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiDiyabet ve mental sağlık
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKepçe kulak ameliyatı
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiEl estetiği
Herbalist Tarkan Güveloğlu
Herbalist Tarkan GüveloğluCildi gerginleştiren 4 bitki
Betül Yergök
Betül YergökKasım indirimleri ve tüketim
Turhan Güldaş
Turhan GüldaşMutluluğun anahtarı mantrada saklı
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİş hayatında parlamak için…
Ebru Demirhan
Ebru Demirhanİnsan kaç kere doğar?
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelÖğretmenim Canım Benim
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ozan Ali Erdal cevaplıyor; Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalıdır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ozan Ali Erdal cevaplıyor; Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalıdır?
Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu cevaplıyor; Pembe estetik nedir?Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu cevaplıyor; Pembe estetik nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ozan Ali Erdal cevaplıyor; Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ozan Ali Erdal cevaplıyor; Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?
Dyt. Gülçin Işık cevaplıyor; Omega-3 eksikliği nasıl anlaşılır, ne yapılmalıdır?Dyt. Gülçin Işık cevaplıyor; Omega-3 eksikliği nasıl anlaşılır, ne yapılmalıdır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vites yükseltiyoruz

Vites yükseltiyoruz

Yeni yıl kırmızısı ve kullanım önerileri

Yeni yıl kırmızısı ve kullanım önerileri

Erkeklere yılbaşı hediyesi ne alınır?

Erkeklere yılbaşı hediyesi ne alınır?

Kadınlar için yılbaşı hediyesi önerileri

Kadınlar için yılbaşı hediyesi önerileri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet