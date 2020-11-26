Vites yükseltiyoruz

Bugün ne yapılabilir? Işıkların ilişkisi daha hızlı ve odaklı olabileceğimizi gösteriyor. Bugün iyi odaklanmak imkanı var. Arzu ettiğimiz şeylere yönelme konusunda hırslıyız. Ancak bu durum bazı gerginliklere, aceleciliğe de neden olabilir. Özellikle sabah saatlerinde yeteri kadar düşünmeden harekete geçmemeliyiz. Bugün bizi test eden koşullar da var. Enerjimizi boşuna harcamamaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğle sonrasında özellikle iş hayatında üstümüzde baskı ya da tehdit oluşturan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde hevesimiz yüksek ve beklentilerimizde de heyecan olabilir. Ancak aşırı tutumlar yüzünden elimizdekileri riske atmamak, çarçur etmemek de gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Hareket Karşılıklı beklentiler yüksek. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız. Bizi daha ötelere götürebilecek olanaklar keşfedebiliriz.