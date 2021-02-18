Yağ Aldırma (Liposuction) Nedir, Kimlere Yapılabilir? Liposuction Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Yağ aldırma (liposuction), vücudun tek bir bölgesinde toplanmış olan yağların vücuttan ameliyat ile alınması işlemidir. Yağ aldırma operasyonu cerrahi bir operasyon olduğu için bir uzman görüşü mutlaka alınmalıdır. Bölgesel incelmeyi hedefleyen liposuction işlemi vücutta incelmeyi ve biriken yğ dokularından kurtulmayı hedefleyen bir işlemdir.

Yağ Aldırma (Liposuction) Nedir, Kimlere Yapılabilir?

Yağ aldırma işlemi, bölgesel olarak yağlanma problemi bulunan kişilerin fazla olan yağ dokusundan kurtarılması işlemidir. Yağ aldırma operasyonunda vücudun daha iyi ve sağlıklı bir görünüm kazanması amaçlanmaktadır. Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan liposuction, uzun yıllardan beri uygulanmakta olan ve çok fazla kişi tarafından tercih edilmekte olan bir işlemdir. Vücutta bulunan bölgesel yağlardan kurtulmak oldukça zor bir işlemdir. Bu yüzden cerrahi bir yöntem olan liposuction oldukça sık olarak tercih edilmektedir.

Yağ aldırma (liposuction) işlemi yaptırmak isteyen kişiler önce bir uzman doktor ile görüşme yapmalıdır. Yağ aldırma operasyonu kronik bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere uygulanabilmektedir. Aynı zamanda hamile ve yeni doğum yapmış kişilere de liposuction uygulaması yapılmamaktadır. Yağ aldırma işlemi yapılırken herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak ileriki yaşta bulunan kişiler için uygulanması fazla tavsiye edilmemektedir.

Liposuction Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Liposuction yani halk arasında bilindiği şekli ile yağ aldırma operasyonu bazı durumlar da değişiklik gösterebilse bile genel olarak 1.5 ile 2 saat arasında sürmektedir. Yağ aldırma operasyonu sona erdikten sonra ise ortalama 5 ile 6 saat hastanede kalmanız gerekmektedir. Sonrasında ise taburcu olabilir ve evinize dönebilirsiniz. Ameliyattan sonra giydirilen korse ile ilgili olarak da hekiminizin tavsiyesini dikkate alınız.

Liposuction ameliyatı fazla zorlayıcı bir ameliyat değildir. Ancak ameliyat sonrasında vücutta ağrılar ve işlem yapılan bölgede uyuşmalar görülebilir. Operasyon sonrasında vücutta işlem yapılan bölgede belirgin şişkinlikler bulunur. Ameliyat sonrasında istediğiniz görünümü alabilmeniz için yaklaşık olarak 1 ayık bir süre geçmesi gerekmektedir. Yağ aldırma operasyonu sonrasında 2 hafta boyunca ameliyat yerine su değdirilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise istediğiniz faaliyetlere devam edebilirsiniz.