11.05.2020 - 23:32 |
Yapan Satar Alan Kullanmaz Kullanan Görmez Bilmecesinin Cevabı Nedir?
Bilmeceler hem yetişkinler hem de çocuklar açısından kişiyi düşünmeye yönelten basit kelime oyunlarıdır. Farklı zorluk seviyesine sahip olan bu oyunların cevabını bulmak da her zaman kolay olmamaktadır. Yapan satar alan kullanmaz kullanan görmez” bilmesinin cevabı da sık sık araştırılmaktadır. Peki, bu bilmecenin cevabı nedir? Sizler için araştırdık.
Bilmecelerle bir şeyin ismi söylemeden ve sadece özellikleri dile getirilerek tanımlamalar yapılmaktadır. Karşıdaki kişilerde bu zeka sorularına olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışmaktadır.
Yapan Satar Alan Kullanmaz Kullanan Görmez Bilmecesinin Cevabı Nedir?
Yapan satar alan kullanmaz ve kullanan görmez bilmecesinin cevabı hakkında farklı seçenekler türetilmektedir. Bu bağlamda, kullandığı eşyayı görmediği başlıca durum, kişinin vefat etmesidir. Bilmecenin cevabı da mezar taşı olmaktadır.