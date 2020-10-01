2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ

2 Ekim 2020 Koç Dolunayı

Arınma vakti geldi..

Bu gece hiçbir şeyi bahane etmeden..

Yok çocukların ödevi...

Yok işler yetişmiyor... demeden!

Kendine vakit ayır.

Çoğumuz zamanı doğru kullanmayı bilmediği gibi bir de onu suçluyor maalesef.

Halbuki resmen tembeliz çünkü dizilerimize ve elimizden düşmeyen telefonlara ayıracak dolu vaktimiz var aslında!

Bu gece önüne bir kalem bir kağıt al ve mümkünse kırmızı bir mum yak.

Yoksa da önemli değil.

Niyettir aslolan.

Kırmızı bir obje koy yanına.

Öfken var evet.

Gezegenler tetikliyor.

Hala kızdıkların var!

Geçmiş hala bugünde.

Atlattım diyorsun ama olmadık bir zamanda kalbine ağrı saplanıyor.

Nasıl kandım? Nasıl sırtımdan vuruldum?

Bu kadar iyiyken nasıl yalancı, sinsi, kendini uyanık zanneden insanlara hala denk geliyorum?

Onların seviyesine inmeyeyim diye neden gümbür gümbür yüzleşmedim yüzleşmiyorum?

Diye bitmeyen sorgulamalar,pişmanlıklar ve vücudunda öldürdüğün tonlarca hücre..

Çoğumuz öyle mutsuz ki.

Bekarlar evlenmek hayalinde, evliler ayrılmak istiyor.

Dışarıya zoraki oyunlar oynuyoruz.Devamlı idare ediyoruz.

Biliyor musun bu mutluluk oyunu bile nasıl kocaman bir yük.

Sadece kendini aldatıyorsun.

İlerinin pişmanlığına zemin hazırlıyorsun.

Neden daha önce yapmadım ki diyeceksin yine bir gün.

Şimdi bu gece tek tek yaz kızdıklarının isimlerini.

Belki tam da yanı başında o adam, o kadın.

Belki yıllar öncesinde kalan biri ama hala travmasını atlatamıyorsun.

Belki yaşattığı senin geleceğini etkiledi. O ise hayatında mutlu.

Bu kızgınlıkta kendi payını da düşün.

Hep dışarıyı mı suçlamaya meraklısın? Ömrünce sorumluluktan kaçanlardan mısın?

Daha iyisi olabilir miydi yoksa çıkmaz bir sokakta mısın?

İlgisiz ve kötü davranana neden kıymet verdin?

Çok mu izin verdin acaba her olana?

İlişkide kendini mi gözden çıkardın?

Dostum diye bir yılana mı sarılmışsın?

Hadi iki tamam da neden üçüncü kez güvendin?

Öfken dışarıya mı yoksa kendine mi?

Şimdi bu kişiye mektubunda şöyle yazacaksın:

Bu dünya herkes rolünü oynuyor. Senin görevin de bana karşı buydu çünkü benim …......... öğrenmem gerekiyordu. Teşekkür ederim. Seni sevgiyle yoluna uğurluyor ve önümdeki yoluma bakıyorum. Kızgınlığımdan dolayı hala kendime verdiği bu zararı iptal ediyorum. Hepimize karanlıktan kurtuluş ve ışık diliyorum. AFFEDİYORUM.

Ve kaç kişiyse tek tek kağıtları yakıp ya suyla yolluyoruz ya da doğaya külleri üflüyoruz.

ŞİFA Olsun.

Bu dolunayda artık herkes en derindeki yarasından ve o KOÇ burcu öfkesinden arınacak !

Hep AŞKla

Duygu Giray

Okuruma not: Koç dolunayının önümüzdeki 2 haftalık etkilerini instagram sayfamdan okuyabilirsiniz.

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Kitabım: Geçmişe Teşekkür Geleceğe Şükür