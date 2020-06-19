LGS İçin Motivasyon Reçetesi

Sürekli değişen gündem ve belirsizlik, stresle yaşamayı bizler için normalleştirmeye çalışıyor olsa da, “stresle yaşamamayı” seçebiliriz. Bu yazımda sizlerle özellikle LGS öncesi ve sonrası stresi azaltmakta hem öğrencilere hem velilere yardımcı olacak bir motivasyon reçetesi hazırladım. Birini ya da üçünü, sınav öncesi-sonrası rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çalıştınız, hazırsınız, şimdi bu süreci anda kalarak kapasitenizi en iyi şekilde kullanma zamanı.

1- Olumlamalar ile doğru komut ver

Kendi kendimize yaptığımız konuşmalar en önemli ve en etkilileri, çünkü en filtresiz konuşmalarımız. Kendimize sürekli tekrarlayacağımız cümleler -mantralar- bir yandan zihnimizi söylediğimiz cümleye programlarken bir yandan da enerji alanımızı bu cümlenin enerjisi ile beslemeye devam ediyor. Nasıl mı? Aşağıdaki cümlelerden sana en iyi hissettirenleri seç ve 11 kez tekrarla. Enerjinin nasıl değiştiğini deneyimleyerek öğren.

-Ben başarılıyım

-Ben bir çok zafer kazandım

-Ben akıllıyım

-Ben becerikliyim

-Ben zekiyim

-Ben güçlüyüm

-Ben cesaretliyim

-Ben hak ediyorum

-Kendime güveniyorum

-İstediğim her şeyi yapabilirim

2- Nefes ile özgürleş

Bizi büyüten, geliştiren, genişleten nefes; karın kaslarımızı kullanarak yaptığımız nefestir. Nefes alırken karnımızın dışarıya doğru genişlediği, nefes verirken ise içeriye doğru daraldığı. Bir çok kişi bunun tam tersini yapıyor. Sırf bunu değiştirerek bile kendimizi rahatlatmamız, çok daha özgüvenli ve enerjik hissetmemiz mümkün.

Ellerini karnının üstüne koy. Şimdi burundan nefes alırken ellerini dışarıya doğru nefesle itmeye çalış. Güzel, şimdi de nefesi verirken ellerinin omurgana doğru hareketini gör. Şimdi tekrarlayalım. Dışarı- İçeri. Bir kez daha. Şimdi bir dakika boyunca gözlerin kapalı bu yavaş derin nefese devam et. Çok daha rahat, çok daha güvende, çok daha güçlü hissedeceksin.

3- Vizyonlama ile geleceğini yaz

İkinci maddeyi uygulayıp rahatladıktan sonra şimdi de geleceğimizi yazalım. Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri; farkında olarak ya da olmayarak vizyonlamayı hayatlarının parçası haline getirmiş olmalarıdır. Aşağıda senin için yazdığım vizyonlama akışını oku ve sonra da gözlerini kapatıp kendine yaşat.

“Önce bir kaç kez derin nefes alıp verdin… Çok huzurlusun. Keyifli. Mutlu. Rahatlamış. Her şey yolunda. Yanında sevdiklerin var. Beraber kutlama yapıyorsunuz. Etraftaki kokuları al, duyduğun arkadaki seslere odaklan; ağaç hışırtıları, deniz kokusu, dalga sesleri… Derin bir nefes alıyorsun o anın içinde, çok mutlu ve keyiflisin. Şükrediyorsun; hayatına, kendine, yaptıklarına. Yüzünde bir gülümseme. İçine çekiyorsun bu anı; huzuru mutluluğu keyfi... Hisset. Ve gözlerini açmadan önce tekrarla; “Bu ya da daha iyisini getirdiğin için çok teşekkür ederim.”"

Şimdi yavaş yavaş bedenine geri dön ve kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç.

Sınav öncesi ve sonrası stresi için bu üçlüden ister birini ister üçünü yap. Ve şunu unutma; Sen yeterlisin! Sen özelsin! Her şey yolunda!

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu, Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni, Reiki Master

Instagram: @sevileskiciogluofficial

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