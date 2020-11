Rumi’den 5 hayat dersi

Bazen tek bir cümle sanki bir kitabın bilgeliğini içinde barındırır.

İşte Rumi’nin şiirlerinin de aynen öyle etkisi var: Sanki tek bir şiir Evren’in bütün bilgilerini kalbine dolduruyormuş gibi.

Bugün seninle; doğruları hatırlatan, sınırsızlığımızı vurgulayan 5 özlü sözünü paylaşmak istiyorum. Okurken sadece zihninle değil, kalbinle de oku.



1- “Dün zekiydim, Dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, o yüzden kendimi değiştiriyorum.”



“Dışarının problemleri, içsel değişim sağlanmadan değiştirilemez”i en güzel açıklayan söz. Daha önce de bunu deneyimledin öyle değil mi? İş değişikliği, yeni sevgili, farklı ev… Sen aynı kaldıkça senin zihnin ve duyguların aynı yayını yaptıkça benzer deneyimler hayatına gelmeye devam ediyor. Ama eğer sen içeriyi değiştirirsen, işte o zaman dışarının değişeceği kesin!

O yüzden Rumi’nin dediği gibi, bugün bilgeyiz ve kendimizi değiştiriyoruz.



2- “Bu senin yolun. Başkaları seninle birlikte yürüyebilir ama kimse senin yerine o yolu yürüyemez.”



Hepimiz istiyoruz yolda yanımızda sevdiklerimiz de olsun. Bizi desteklesinler, hayatımıza şahitlik etsinler.

Ama şunu unutmayalım; bu senin yolun. Kalbinde duyduğun tutkular senin arzuların. O ateşi duyan sensin, onu gerçek yapacak güç de yalnız sende var. Yanındakiler seni anlamayabilir, hatta belki seni durdurmaya bile çalışabilir. Gücünü verme. Unutma bu senin hayatın! Yanında olmak isteyenlere “Hoşgeldiniz” de ve bugün yolunda adım at. Kim bilir belki de diğerleri seni yolun diğer etaplarında bekliyor olabilir.



3- “Yara, ışığın sana ulaştığı yerdir.”



Yaralarımıza, hatalarımıza, kalp kırıklıklarımıza kızgın olma halimiz, Rumi’nin bu sözünü hatırladığımız anda, “Puff” diye siliniyor sanki.

Kendimi düşünüyorum; aşk acıları olmasaydı bugün burada olamazdım.

Yaptığım hatalar olmasaydı; kendimi koşulsuz sevmeyi öğrenemezdim.

Çoğunluğumuzun kendini bulma, sınırsızlığını keşfetme, yaratım gücünü fark etme, yani kişisel gelişim yolculuğunun da o dibe vurma anıyla, yani yaralarla başladığını biliyorum.

Yaranı sev. O seni eksik yapmıyor, tam tersi o seni mükemmel yapan, o seni sınırsızlığınla buluşturan, o seni sevgiyle ve ışıkla birleştiren yol.

Yaranı sev ve ışığın rehberliğine izin ver.



4- “Sen yolda yürümeye başla, yol kendini sana gösterecek.”



Kundalini Masterı Yogi Bhajan’ın 5 Sutrasından birini hatırlatır bu cümle: “Zamanı gelince başla, baskı ortadan kalkacaktır.”

Günümüzdeki çok yoğun bilgi kirliliği ve zihin karmaşıklığı etkisinde insanların en çok zorlandığı noktaların başında; hareket etmek, adım atmak geliyor.

Arkanda seni destekleyen kocaman bir Evren’in olduğunu hatırladığında, sana tek düşen “Nereye gideceğine karar vermek” ve o yolda ilerlemeye devam etmek. Aradığın destek, bilgi, ve ihtiyacın olan cevaplar yol boyunca sana ulaştırılacak.

Yeter ki sen o yolda yürümeye başla.



5- “Kim olduğunu bıraktığında, “olabileceğin” kişi olursun.”



Eski kıyafetlerinin üzerine yeni aldıklarını giyersen ne olur?

Ne eskisi gibi görünürsün, ne yenisi gibi.

Ama eskisini bırakmayı göze aldığında, yenisi ile bir başlangıç yapabilirsin.

Kimliklerimiz için de aynı şey geçerli. Her gün güneş gibi biz de “yeniden doğuyoruz”, ama kendimize yeniden doğmuş gibi davranmak yerine “dünün devamı” enerjisi ile yaklaşıyoruz.

Bu da bizi dünün aynısı bir güne hazırlıyor. Çünkü onu yaratıyoruz.

Peki ya yeni bir SEN olmak istiyorsan? Yeni bir hayat, yeni bir gerçeklik?

İşte o zaman kendine şu soruyu sor; “Ben bugün nasıl bir BEN olmak istiyorum?”

Ve bu soruyu kendine yarın da sor. Ertesi gün de.

Ya her gün yeniden “olmak istediğin kişi” olmayı seçersin, ya da geçmişi tekrarlamaya devam edersin.

Sen bugün kim olmayı seçiyorsun?



Birbirinden güzel sözlerin içinden senin favorin hangisi ya da hangileri?

Burada olduğun ve okuduğun için teşekkür ederim. Arkadaşlarınla, sevdiklerinle de paylaşmayı unutma lütfen.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu, Kundalini Yoga Eğitmeni ve Reiki Master

Instagram / Facebook / Twitter: @sevileskicioglu

Ücretsiz Meditasyonları indirmek için: www.sevileskicioglu.com