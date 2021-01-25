Günün En Önemli 15 Dakikası

Sabah uyandığınızda güne nasıl başladığınızın günün devamı için ne kadar önemli olduğunu duymuşsunuzdur. Peki hiç gece uyumadan önceki dakikaların önemini duymuş muydunuz?

Dr. Wayne Dyer’ı dinlemeden önce, sabah güne nasıl başladığım konusunda bilinçliydim. O dakikaların günün en önemli anları olduğunun farkındaydım. Fakat Wayne Dyer’ın uyumadan önceki son 5 dakika ile ilgili söylediklerini dinledikten sonra, atladığım noktayı gördüm. Artık günü nasıl kapattığım da benim için en az sabahın ilk anları kadar önemli.

Sabah uyandığımızdaki ilk dakikalarımız günün nasıl geçeceği ile ilgili tonu belirken, gece uyumadan önceki dakikalarımız ise bilinçaltımızın nasıl kodlanacağını belirliyor.

Evet o meşhur bilinçaltı.

Hani sildirmek, temizletmek, değiştirmek için bir sürü paralar harcanan bilinçaltı!

Şimdi dikkatinizi çekebildim mi?

Güzel:)

İstediğiniz sonuçları beklediğiniz kadar hızlı almıyorsanız, havuzu doldururken bir yandan boşalttığınız için olabilir.

Hatırlarsınız havuz problemlerinden; bir havuzu bir musluk 4 saatte doldurabiliyorken bir başka musluk 6 saatte boşaltıyor diye başlardı. Hepimizin aklından geçmiştir; “Boşaltan musluğu kapat!” demek.

Mutluluk ve Yaratım probleminde ise, şanslıyız çünkü kontrol bizde: Sabah uyandıktan sonraki 10 dakikamız ve gece yatmadan önceki 5 dakikamız bizim için havuzu dolduran musluk da olabilir, havuzu boşaltan musluk da.

Peki o zaman; "Ne yapmalı? Ne yapmamalı?"

NE YAPMAMALI:

Sabah uyanır uyanmaz, ya da gece uyumadan önce cep telefonundan uzak dur. Farkında mısın sen cep telefonunu kullanmıyorsun, o seni kullanıyor. Seni nasıl yönlendirmek istiyorlarsa, odağını nereye çekmek istiyorlarsa, senin ne ile ilgilenmeni istiyorlarsa; cep telefonun aracılığı ile hayatının içindeler. Hayatının kontrolünü eline almak için bu kadar çaba sarf ederken, zihninin kontrolünü dışarıya bırakma. Sabah ilk 10 dakika, gece son 5 dakika CEP TELEFONU YOK.

Not: Ben cep telefonu dedim ama biliyorsun TV, bilgisayar, IPAD… uzak duruyoruz.

NE YAPMALI:

Zihin boşluğu sevmez, boş da kalmaz. O yüzden sabah uyanır uyanmaz hemen havada asılı olan (bir önceki günden kalan) düşüncelerle kendini doldurarak başlar. O yüzden sabah uyanır uyanmaz zihnine eklemek istediğin mantranı belirlemiş ol ve kendine tekrarlayarak gözlerini aç. Tıpkı aklımızda takılı kalan bir şarkı gibi mantra daha sonra otomatik olarak aklına gelmeye başlayacak ve sen efor sarf etmeden senin için çalışabilecek.

Bu mantra için önerilerim;

-Her şey yolunda.

-Bugün çok güzel şeyler olacak.

-Ben mutluyum, Ben sağlıklıyım, Ben bereketliyim, Ben …… -gerçekleşmesini istediğin ile tamamla-

-Çok şanslıyım.

-Beklediğim ve beklemediğim fırsatlar hayatıma akıyor.

Yukarıdaki mantralardan ya da kendi seçtiğin mantralardan birini her gün tekrarlayarak başla. Unutma zihnine ne düşünmesini istiyorsan o komutu sen vermezsen, kendisi geçmişteki sık düşündüklerinden gidip seçecek. O düşünceler de %98 ihtimalle gerçekleşmesini istemediğin korkuların olacak. Havuzu doldurmak için bu kadar çaba sarf ederken, boşaltan musluğu kapatsak -kıssak- fena olmaz mı?

NE YAPMALI:

Gün boyunca günü sürekli değerlendirip kendine not verdiğini fark et. Özellikle de akşam. Yapılanlar, yapılmayanlar. “Henüz gerçekleşmemiş olanlar”. Bu düşüncelerle gece yatağa girdiğimizde ne oluyor peki? Sonraki 7-8 saat süresince o negatif yayın devam ediyor. Gece yatmadan önceki 5 dakikanı nasıl değerlendirebilirsin?

-En az 10 adet şükrettiğin şeyi yaz. Yazılı yaptığında tekrar o anlara gidecek, daha çok hissedeceksin.

-Kendini takdir ettiğin şeyleri düşün. Yine yazılı olarak yapabileceğin bu egzersiz sırasında, yapmadıklarına odaklanmak yerine yaptıklarına odaklanarak takdir enerjini yükselt.

-Sabah uyandıktan sonra yaptığın gibi yatmadan önce de mantranı tekrarla. Gece boyunca senin için o mantra yayın yapmaya devam etsin.

Gün içerisinde bir çok şey kontrolün dışında gerçekleşiyor gibi gelebilir. Hep koştur koştur bir şeylere yetişmeye çalışıyor olabilirsin. Ama eğer bu 15 dakikanın kontrolünü eline alırsan, akışa karşı kürek çekmek yerine, akışta, Evrenin desteğiyle ve çok daha eforsuz isteklerine doğru yol alabilirsin.

Burada olduğun ve okuduğun için teşekkür ederim. Arkadaşlarınla, sevdiklerinle de paylaşmayı unutma lütfen.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu, Kundalini Yoga Eğitmeni ve Reiki Master

Instagram / Facebook / Twitter: @sevileskicioglu

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