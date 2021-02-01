Aradığın işaret burada

Yıllar önce üç günde bir kitap okuyordum, bulduğum her kart destesinden kart çekiyordum, sorabileceğim her kişiye sorumu soruyordum. Aklımdaki konu için "Bunu yapmalı mıyım?" sorusunun cevabını arıyordum. Yani;

Onay arıyordum.

Birisinin bana "Evet Sevil sen bunu yapmalısın!" demesini bekliyordum.

Yani gücümü dışarıya veriyordum.

Sonra bir an geldi, "Ben bunu niye okuyorum" dedim.

Yanlış anlama, hala tam bir kitap kurduyum; ama problem olan nokta "okumaktaki amacım"dı.

Bunu çok sık yapıyoruz; ertelemek, değişimden ve gücümüzden korktuğumuz için kaçmak ya da içimizdeki arzuya dışarıdan bir onay beklemek.

"ONAY VERİLMİŞTİR!"

Evet, bugün bu makaleyi okuyorsan; ne soru soruyorsan, neyi yapmak için birinin daha sana "Evet evet bu doğru karar" demesini bekliyorsan, onay verilmiştir.

İç sesine güven!

Çünkü eğer ona güvenmezsen, dışarıdan birilerine o görevi bırakacaksın. Söyler misin; niye dışarıdan birisi senden daha iyisini senin için bilsin ki?

Sen biliyorsun!

İçsel rehberin biliyor!

Kalbini takip et.

"Bunu nasıl yapabilirim Sevil?" diye soruyorsan eğer, bir örnek:

ŞU ANDA NEYİ ONAYLAMAK İÇİN ÇABALIYORSAN, NE İÇİN BİRİLERİNİN DE SANA "EVET BU DOĞRU KARAR" DEMESİNİ BEKLİYORSAN; iç sesin o demektir.

Ego-iç ses karmaşası içinde kalmak çok normal.

2 zıt güç sürekli kapışıyor:

Birinin amacı gelişimin ve mutlu olman, diğerinin amacı aynı yerde kalman ve korkman.

Birinin amacı gücünü keşfetmen ve Evren ile birliğinin farkına varman, diğerinin amacı kendini yalnız ve güçsüz hissetmen.

İç ses ile egoyu birbirinden ayırmakta kullanabileceğin 3 tüyo:

1- Ego gelişimi değişimi istemez, İç ses gelişmeye geldiğini bilir gelişimi çok sever

Kararsız kaldığın konuyu düşündüğünde, seni ileriye götüreceğini değişeceğini hissettiysen; seni heyecanlandırdıysa iç sesin "Evet" diyor demektir.

2- Ego korku aracılığı ile konuşur

İçinden bir şey “Evet bunu yapmalıyım” derken, diğer bir ses-Ego- her türlü korku ile cümleler sana sıralıyorsa, yine ego kendini belli etmiş demektir.

3- Ego zihinde, İç ses kalpte konuşur

Sevgi ile konuşan, sadece isteyen, sadece söyleyen, sebebe sonuca ihtiyaç duymayan iç sestir; çünkü iç ses bilir.

Hikaye yazan, geçmiş gelecekte yaşayan ise Ego'dur.

İç ses ile yolda yürüdükçe daha da çok kendine, Evren'e ve yaşamına güveneceksin.

O hep seninle ve o en doğru cevapları biliyor.

Her şey o ilk adımı atmakla başlar: Bugün iç sesini dinleyerek hangi adımı atacaksın?

Burada olduğun ve okuduğun için teşekkür ederim. Arkadaşlarınla, sevdiklerinle de paylaşmayı unutma lütfen.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu, Kundalini Yoga Eğitmeni ve Reiki Master

Instagram / Facebook / Twitter: @sevileskicioglu

Ücretsiz Meditasyonları indirmek için: www.sevileskicioglu.com