Ağız şapırdatma ve sakız çiğneme sesinden rahatsız olmanın nedenleri ve çözümü

Misofonya, yani seslere aşırı duyarlılık sorunu; ince, ritmik seslere karşı aşırı hassas olma halidir. Duyma ile ilgili bir algı bozukluğudur. Günümüzde çok rastlanan bir rahatsızlıktır.

Bireyin rahatsız olduğu sesler; ağız şapırdatma sesi, sabah çalan alarm, sabah uyanırken kullandığı alarm sesini günün herhangi bir saatinde duymak, bebek ağlaması, geceleri yüksek sesle müzik dinlemek, araba sesleri, insanların yüksek sesle gülmeleri, gereksiz çıkarılan ritmik ağız sesleri, sessizlik ve odaklanma sırasında çıkarılan gereksiz gürültüler, masaya kalem vurulması, yere ayakla vurulması, saatin tik tak sesi, klavye sesi, suyun damlama sesi, patlamış mısır, cips, çekirdek, kuruyemiş, elma, salatalık gibi sürekli ses çıkarılarak yenilen yiyecekler, çay içme sesi, sakız çiğneme ve patlatma sesi, sesli nefes alımları, horlama, yutkunma, öksürme, hapşırma sesi, topuklu ayakkabı sesi, spor ayakkabının zeminde çıkardığı ses, normalde rahatsızlık vermeyecek seviyedeki kapı pencere gıcırtısından rahatsız olmak, sınav sırasında kalem sesi, sayfa değiştirirken çıkarılan ses, gözetmenin ayak sesi vb.

Bireyler bu seslere uyum sağlayamadan gergin biçimde yaşarlar.

Sıkıntıların en şiddetli dereceye ulaştığı vakitler; sabah uyanma zamanı ve gece yarısı uykudan kalkma durumlarıdır. Bu yüzden gündüzleri değil, sessizliğinden dolayı geceleri severler. Gündüzleri gergin olurlar. Uyanık oldukları her zaman seslerden rahatsız olurlar. Geceleri sessiz olduğu için sinirlerde gevşeme ve rahatlama olur.

Seslerden rahatsız olma korkusuyla, evin dışına çıkmaktan ve sosyalleşmekten korkarlar. Misofonya, diğer insanlardan uzaklaştıran ve ilişkilerini bozan bir sorundur.

Uzun süre gürültülü ortamda çalışmak, bazı kişilerde ise sessizliğe alışkın olmak, bu rahatsızlığın oluşmasına yol açabilir.

Çocukluk döneminde ya da sonraki dönemlerde yaşadığı bir olaydan dolayı da ortaya çıkmış olabilir.

Hipnoterapi ile seslere karşı aşırı duyarlılığa sebep olan olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Sonrasında telkinlerle devam edilir. Rahatsız olduğu seslere karşı alıştırılır, duyarsızlaşma sağlanır, kişinin algısı değişmiş olur, sesleri duyduğunda nasıl davranacağı öğretilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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