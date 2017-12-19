Aldatmanın Psikolojisi

Duygusal ilişkileri olan ya da evli çiftlerden birinin başka bir kişiyle yakın ilişkisi aldatma olarak isimlendirilir.

Kadınlar ve erkekler aldatma sebeplerinde birtakım farklılıklar göstermektedirler. Mevcut ilişkilerinden doyumsuz olan kadınlar aldatmaya meyillidir. Kadınlar yasak ilişkinin duygusal yönleri üzerinde dururlar, erkekler cinsel yönleriyle ilgilenirler.

Bazı kadınlar beraberliğinde ve hayatında kendini mutsuz hissediyordur, aldatarak kendini mutlu hissetmeye çalışabilir.

Erkekler kadınların hamilelik, doğum sonrası depresyon durumlarında ve bebek doğduktan sonra beklediği ilgiyi ve cinselliği göremediğinde eşini aldatabilir.

Bireyler aldatmayı; duygusal yakınlık gereksinimi, aşık olma, cinsel yönden çeşitlilik ihtiyacı, partnerden intikam alma isteği gibi durumlardan dolayı haklı görmektedirler.

Aldatan erkeklerin bazıları partnerine karşı öfkeli davranır ve onun her hatasını görmeye başlar, hatalarını yüzüne vurup onu kırmaya çalışabilir. O hata yaptıkça birey kendini daha iyi hisseder. Genelde aldatma sonrasında vicdani rahatsızlık oluşur. Bazı erkekler de kendini mahcup ve suçlu halde gösterebilir.

Aldatılan eş, partnerinin söylediklerine ve davranışlarına şüphe ve üzüntüyle yaklaşır ve eleştirmeye başlar. Aldatan eş ise kendini sürekli savunmada hisseder ve içine kapanabilir. Aldatma olayından sonra çiftlerin şimdiye kadar inandıkları şeyler değişmiştir.

Aldatmanın en zor yanlarından biri, sonrasında oluşan etkiler veya partnerin aldatmasıyla başa çıkma durumudur.

Bireyin aldatıldığını öğrenme şekli, bireyin tepkisini etkilemektedir. Kişi aldattığını partnerine gönüllü olarak söylediğinde ilişki en az etkilenmektedir. Birey, partnerinin aldattığını şüphelenme sonucu öğrenerek partneriyle yüzleştiğinde ilişki biraz daha fazla etkilenmektedir. Kişi partnerinin aldatmasını eylem sırasında yakaladığında veya olayı başka birilerinden öğrendiğinde ise ilişki en büyük zararı görmektedir.

Hipnoterapi – psikoterapi ile bireyin aldatma olayı sonrasında ayrılma veya ilişkiye devam etmesi konusunda sağlıklı bir karar verebilmesi sağlanır. Aldatma veya aldatılma olayı sonrasında ilişkiye yönelik sağlıklı bir karar verilebilmesi için, bu konunun açık bir şekilde konuşulması gerekmektedir. Kişi üzülse de bu konu üzerinde konuşulması ve sorunların ortaya çıkarılması ilişkinin gidişatı için önemlidir. Aldatma konusunun yok sayılması bireyde ve ilişkide bu olayın oluşturduğu sıkıntıları gidermemektedir ve sonraki dönemlerde yine aynı durumların yaşanmasına da sebep olabilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu