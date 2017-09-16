Alışveriş Bağımlılığı ve Çözüm Yöntemi

Alışveriş bağımlılığı ihtiyacı olmadığı halde sürekli birşeyler satın alma isteği ve bu alışkanlığı kontrol edememe durumudur. Günümüzde tüketim kültürünün gelişmesiyle gün geçtikçe bağımlı sayısı artmaktadır.

Birey alışveriş yaparak rahatlar, mutlu ve güçlü hisseder. Aşırı alışveriş yapma arzusu para harcamayla ilgili yoğun bir zihinsel meşguliyet vardır. Bu sorunu olan bireyler sürekli alışveriş yapma ihtiyacı duyar. Alışveriş yaparken keyif alır ama sonrasında mutluluğun yerini suçluluk, pişmanlık, kızgınlık ve utanç, duyguları alır.

Alışveriş bağımlılığı, bireyin kendini depresyonda, kaygılı, öfkeli, üzgün ve yalnız hissettiğinde gün geçtikçe artar.

Bu kişiler paralarını düşünmeden harcadıkları için ekonomik sıkıntıya düşebilirler. Paketler evde dururken tekrar alışverişe çıkabilir. Bazen hiçbir zaman giymeyeceği bir ayakkabıyı yalnızca dolabına koymak için satın alır. Bazıları da alışveriş paketlerini gördükçe rahatlar. Çevresindeki insanlarla, çatışmaları önlemek ve eleştirilmemek için aldıklarını saklarlar yada fiyatını düşük söylerler.

Alışveriş bağımlısı birey arkadaşlarıyla zaman geçirmek veya diğer sosyal aktivitelerle uğraşmak yerine alışverişi tercih eder. Kişinin belli bir bütçeye sahip olması gerekli değildir.

Ekonomik durumu sıkıntılı olan kişiler indirimleri takip ederek ve gerektiğinde borç alarak alışveriş yaparlar.

Alışveriş bağımlısı kadınlar en çok kıyafet, ayakkabı, makyaj malzemesi, takı, parfüm, ev eşyası satın alırken, erkekler kıyafetin yanında saat, bilgisayar, cep telefonu, elektronik eşyalar, otomobil parçaları, teknolojik aletlerin son modellerini alırlar.

Hipnoterapi ile alışveriş bağımlılığı sorununa sebep olan duygular ve olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Sonrasında telkinlerle devam edilir. Bağımlılığın ortadan kaldırılması sağlanır.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

www.yaseminaydogdu.com.tr