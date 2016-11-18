Asansör Korkusu Nasıl Geçer ?

Yükseğe çıkıp inen asansörler, kapalı, sınırlı ve küçük bir alan olduğu için ileride söz konusu edilecek birçok konunun birlikte yaşanmasına yol açmaktadır.

Asansör korkusu olan bireyler genellikle asansörün yolda kalacağına, nefes alamayarak boğulacağına veya asansörün aşağı düşeceğine inanır. Uzun süre hatta bütün hafta sonu asansörde mahsur kalacağını, kimsenin kendisini fark etmeyeceğini düşünür. Korku o kadar yoğun olabilir ki, birey bir süre sonra asansöre binmekten kaçınır ve çok yüksek katlı binalarda bile merdiveni kullanır. Bu bireyler asansöre bindikleri anda yoğun bir endişe ve çaresizlik duyarlar. Çünkü asansörün yarı yolda kalma ihtimalini çok yüksek hatta kesin olarak görürler. Bir süre sonra çarpıntı, sıcak basması, uyuşma gibi belirtiler ortaya çıkar. Dikkatleri tamamen asansörün düşüp düşmeyeceğine ya da yarıda kalıp kalmayacağına odaklanır. Başka hiçbir şey düşünmezler. Korktukça gerginlik, huzursuzluk artar ve bir kısır döngüye girerler. Ya bir an önce o ortamdan kurtulmak isterler ya da asansöre hiç binmemeyi tercih ederler.

Asansör korkusunun ortaya çıkmasına, çocukluk döneminde ya da sonraki dönemlerde karşılaşılan, asansörde bir tehlike atlatmak, yoğun sıkıntı veren bir durum yaşamak, asansörle ilgili olumsuz hikayeler dinlemek, filmlerde ilgili durumları seyretmek neden olabilir. Evhamlı bir ailede büyüyen ya da bir tanıdığının saatlerce asansörde kaldığını duyan birinde de asansör korkusu ortaya çıkabilir.

Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde asansör korkusuna sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin geçmişine dair herhangi bir durum bulunmuyorsa, asansör korkusu telkinlerle çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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