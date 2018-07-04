Aşık Olma Korkusu (Filofobi)

Filofobi, aşık olmaya karşı hissedilen korku ve kaygı durumudur. Aşık olma korkusu olan birey, karşı cinsiyetten kişiyle olan duygusal iletişim durumlarında kaygılanır, korku hisseder ve paniğe kapılır. Duygusal bağlantısı olan bireylerden uzaklaşmaya başlar. Hoşlandığı kişiyle görüşmeden önce ya da görüşme sırasında kaygı yaşar. Görüşme durumlarından kaçma isteği olur.

Birey, içinde duygular olduğunda bile, bağlanmayı önlemeye çalışır. Karşı cinsten biriyle tanışma ihtimali olan durumlardan kaçar. Aşık olma konusu açıldığında kaygı ve öfke hisseder.

Hoşlandığı kişiyle karşılaştığında; çarpıntı, kalp atış hızının artması, nefes darlığı, kaçma isteği vs. olabilir.

Korkunun mantıksız olduğunu bilir ama bu duygunun önüne geçemez.

Aşık olma korkusu, daha önce yaşanmış olan olaylarla bağlantılıdır. Örneğin bireyin boşanmış olması, ihanet, hayal kırıklığı, ayrılık acısı, reddedilme durumu, başkasının ilişkisindeki sorunlara ve başarısızlıklara tanık olması, sonu sıkıntılı biten bir ilişki yaşaması.

Kişide “bütün ilişkiler acı verir” gibi bir inanç oluşmuştur. Bir daha aşık olmayı istemez.

Çocuğun “istediklerimi yapmazsan seni terk ederim” tarzı konuşmalarla korkutulmaya çalışılması, yetişkinlik döneminde bir ayrılık sonrasında, aşık olma korkusunun ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Kişinin, çocukluğunda ebeveynlerinin ayrılmasına ya da kavgalarına tanık olması, yetişkinliğinde aşık olma korkusuna neden olabilmektedir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin geçmişinde aşık olma korkusuna neden olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com