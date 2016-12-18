Aşk Acısından Kurtulmak

Aşk, varlığımızı anlamlandıran bir duygudur. Karşıdaki kişiyle özdeşleşme halidir. Takıntılı bir ruh halidir, birey sürekli aşık olduğu kişi ile ilgili düşüncelerle meşguldür. Aynı zamanda da bağımlılıktır çünkü birey yoksunluk ve elde etme çabaları arasında gidip gelmektedir.



Aşkta yaş, cinsiyet ve din farkı yoktur. Her insanın yakın ilişkiler kurma ihtiyacı vardır. Yakın ilişkiler kurulan kişilerle iletişim kesildiğinde de olumsuz yönde etkilenilir.

Aşık olan kişi ilişki sürecinde aşık olduğu kişiyi merkezine aldığından dolayı ilişki bittiğinde sıkıntı yaşar. Kendisini bütünleşmiş olarak düşündüğü kişi hayatından çıktığı için de aşk acısı çeker. Zihin bir süre terk edilmeye alışamaz. İşlerini yapamaz hale bile gelebilir.

Acıya sebep olan şey, hem sevilen kişiyle ayrılmak hem de ondan ayrıldığı halde her zamankinden daha fazla sevmeye devam etmek olabilir. Ancak bu acılı duyguların kişiye kazandırdıkları da vardır, farkındalığı artar ve kişi kendini daha fazla tanıma imkanı bulur.

Birey duygularıyla yüzleştiği zaman sorunlardan daha rahat kurtulabilir.Sevilen kişiye karşı duyulan saplantılı duygu, hipnoterapi ile çözülebilir. Hipnoterapi, sevgi ve aşk sağlıksız bir boyuta geldiği zaman bireyi normal yaşantısına döndürecektir. Öncelikle bu sıkıntılı duygulardan kurtulmayı istemek gerekir.

Hipnoterapiden sonra kişi kendini abartılı duygulardan arınmış, rahat ve huzurlu hisseder. İlişkinin bitişinin verdiği sıkıntılı duygulardan kurtulmuş ve geçmişe perde çekmiş olur. Unutmak istediği kişiyi gün geçtikçe daha az hatırlar. Ona karşı hissettiği aşk ve öfke gibi duygular azalmaya başlar. O kişiye ve onunla yaşadığı anılara karşı duyarsızlaşmalar başlar.

Terk edilen bireyler bilinçaltında terk edilmiş çocuklar gibi hissedebilirler.

Aşk acısının abartılı olarak yaşanmasına sebep olan çocukluk yaşantısı varsa, hipnoterapi ile bilinçaltı düzeyde anlamlamdırılarak çözümlenir. Bağlantılı herhangi bir çocukluk yaşantısı bulunmuyorsa aşk acısı, bireyin ilişkileri üzerinden çözümlenir.



Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu



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