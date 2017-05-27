Biriktirme hastalığı
Biriktirme sorunu; eşyaların değeri ne olursa olsun, bireyin bunları elden çıkarma konusunda sürekli olarak güçlük çektiği bir durumdur. Eşyalar kullanılmayan, bozuk, tehlikeli veya sağlıksız olsa bile atılamaz ve aşırı derecede biriktirilir. Kişi, eşyaların gelecekte işine yarayacağına inanır. Ne zaman ne lazım olacak diye kestiremediği için her şeyi saklar. Evi, arabası eski eşyalarla dolu olur. Evi; giysiler, makyaj malzemeleri, gazeteler, dergiler, faturalar, not alınmış kağıtlar ve kaplarla doludur.
Satın almak ya da küçük hediyeler gibi ücretsiz eşyaları toplama konusunda fazla enerji harcar.
Birey, saklama davranışından vazgeçemez, elinde değildir. Kullanmayacağını bildiği şeyleri toplamaktan da kendini alamaz. Atılmasına da izin vermez. Çalışmayan ev aletlerini de saklar. Evi uygun bir yaşam alanı olamayacak kadar çok dağınıktır.Sahip olduğu eşyaları arkadaşı gibi görebilir ve uı="""="">Biriktirme sorunu olan bireylerin çoğu, bu tip konular hakkında konuşmazlar. Gizleme sebebiyle de iş hayatları ve kişisel ilişkileri zorlaşır.Gerçek değeri ne olursa olsun, sahip olduklarını elden çıkarmakta ya da uı="""="">
Bu sorunda, bireyin kendisinin ya da yakınlarının, günlük yaşamını ne kadar zorlaştırdığı ve ne kadar rahatsız ettiği önemlidir. Eğer bu sorun, bireyin kendinin ve çevresindekilerin günlük yaşamını engelliyorsa ya da rahatsız ediyorsa bir sorundur ve çözülmesi gerekir.
Sorun çocuklukta başlasa da yetişkinlik dönemine kadar anlaşılmadığı da olur. Sorunun kaynağı tek bir nedene bağlı değildir. Bazen yoksul bir ortamda büyüyen bir birey eşyalarını atamazken, bazı bireylerde de ileride gerektiğinde bulamazsam korkusu vardır. Çocuklukta ya da sonraki dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı da bu sorun oluşabilir.
Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde, biriktirip atamama sorununa sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Sonrasında ise telkinlerle devam edilir.
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu