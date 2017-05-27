Biriktirme hastalığı

Biriktirme sorunu; eşyaların değeri ne olursa olsun, bireyin bunları elden çıkarma konusunda sürekli olarak güçlük çektiği bir durumdur. Eşyalar kullanılmayan, bozuk, tehlikeli veya sağlıksız olsa bile atılamaz ve aşırı derecede biriktirilir. Kişi, eşyaların gelecekte işine yarayacağına inanır. Ne zaman ne lazım olacak diye kestiremediği için her şeyi saklar. Evi, arabası eski eşyalarla dolu olur. Evi; giysiler, makyaj malzemeleri, gazeteler, dergiler, faturalar, not alınmış kağıtlar ve kaplarla doludur.

Satın almak ya da küçük hediyeler gibi ücretsiz eşyaları toplama konusunda fazla enerji harcar.

Birey, saklama davranışından vazgeçemez, elinde değildir. Kullanmayacağını bildiği şeyleri toplamaktan da kendini alamaz. Atılmasına da izin vermez. Çalışmayan ev aletlerini de saklar. Evi uygun bir yaşam alanı olamayacak kadar çok dağınıktır.