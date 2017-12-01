Cep Telefonsuz Kalma Fobisinden Kurtulma Yolları

Cep telefonsuz kalma korkusu yani nomofobi, cep telefonu ile sağlanan iletişimden uzak kalmaktan aşırı korkma anlamına gelir. Modern çağın yeni sorunlarından biridir. Akıllı telefonların üretilmesinden sonra daha çok artmıştır. Günden güne artış göstermektedir. Bu kişiler telefonu yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görürler ve ayrılmak istemezler. Bir yere gidecekleri zaman ilk bakacakları telefonlarının olup olmadığıdır.

Hayatı olumsuz olarak etkileyen bu durum teknolojiye olan bağımlılığı gösteriyor. Bu durum

Bireyleri sosyal yaşamdan uzaklaştırır ve panik bozukluk, depresyon gibi psikolojik sorunlara sebep olabilir.

Telefonu olmadığında kendini eksik gibi hisseden, boşluk duygusu yaşayan, aile ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olamadığı için endişelenen, telefonu yanında olduğunda bile kontrol eden, telefonundan istediği her an bilgiye bakamadığında canı sıkılan, şarjı bitince kendini aşırı çaresiz hisseden, telefonunu unutmaktan ve arızalanmasından korkan, sosyal medya ve diğer çevrimiçi ağlarda güncel kalamadığında, elektronik posta kontrolü yapamadığında rahatsız olan kişilerin yaşadığı bu sorun, kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Telefona daha çok bağlanmalarına ve hayattan kopmalarına neden olur. Çünkü telefonlar, gerçek ilişkilerin yerini tutamaz.

Sorundan kurtulabilmenin ilk adımı, bireyin öncelikle bunu bir sorun olarak kabul etmesi ve bu durumla ilgili bir farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Bunlar hayatını değiştirmesi ya da yenilemesi için bir fırsattır.

Telefon yanında olsa da bir süre kullanmamak gibi denemeler yapılabilir. Günün ilk saatlerinde zor gelebilir ama bunun bir rahatlık olduğu anlaşılır. Dışarıdayken telefonla ilgilenmek yerine gökyüzünün nasıl olduğu, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar vs. gözlemlenebilir. İnsanlarla sohbet ederken sadece sohbete odaklanılabilir. Böylece kişi, insanların duygularını ya da ne hissettiklerini anlayabilir. Nomofobiye yakalanmadan da bu önlemler alınabilir.

Kişi, hayatındaki bir boşluktan dolayı cep telefonunu aşırı derecede kullanıyor olabilir. Korkunun altında yatan neden yalnızlık duygusu da olabilir. Hipnoterapi – psikoterapi ile kişinin cep telefonsuz kalma fobisine neden olan durumlar ve hayatındaki hangi boşluktan dolayı cep telefonsuz kalamadığı, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Telefon kullanımıyla ilgili azaltma sağlanır. Herhangi bir durum bulunmuyorsa telkin ve alıştırmalarla devam edilir.