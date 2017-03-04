Değersizlik duygusu

Değersizlik duygusu, tüm yaşamımızı olumsuz etkileyen bir durumdur. Değersizlik duygusunun oluşumu, ilk çocukluk yıllarında çevreyle olan ilişkilere dayanır, dolayısıyla yetişme tarzı ve aile ilişkilerinden kaynaklanır. Birey zaten bebeklik döneminde başkalarına muhtaç olduğu için hayatına çaresizlikle başlar.

Bireyin bilinçaltına, değersiz olduğu inancı yerleştiyse ve benzer durumları sonrasında yine yaşadıysa, pekişme yoluyla yetişkinlikte daha da artabilir.

Değersizlik duygusu olan birey, yaptığı işlerin değeri olmadığına inanır. Çevresindeki insanların ona değer vermediğini düşünür. Yaşamda alma verme durumlarında sorunlar yaşayabilir. İş hayatında, özel hayatta ve sosyal ilişkilerde verimli olması zorlaşabilir. Kendini diğer insanlardan daha değersiz olarak görür. Bireyin yaşamdan keyif alması zorlaşır, mutsuzluğa sebep olur. Kendine olan saygısı azalır. Karşı cinsle olan ilişkilerinde karşı tarafın onu yeterince önemsemediğini düşünür.

Değersizlik duygusu olan insanlar, ilişkilerinde tutarsız olabilirler. Bazen üstün olduğunu ispatlamak için insanlarla yoğun bir ilişkiye girer. Kendini eksik hissettiği zamanlarda ise onlarla görüşmemeye çalışır.

Değersizlik duygusuna sebep olan geçmişten gelen durum ne ise o durumla barışarak bu sorun çözülür. Birey geçmişiyle barıştığında kendisiyle de barışmış olur. Sorun çözüldüğünde, değersizlik duygusunun ilerleyip pekişmesi de önlenmiş olur. Hipnoterapi-psikoterapi ile birey bilinçaltı düzeyde değersizlik duygusuyla yüzleşir, sorunun kaynağı ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu