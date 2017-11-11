Duyguları İfade Etmenin Önemi

Duyguları ifade etmek, kişinin hissettiklerini tanımlayabilmesi ve dışa vurması anlamına gelir.

Bireyin hissettiği duyguyu sözlü ve sözsüz anlatabilmesidir.

Korku, öfke, üzüntü, mutluluk, hayret, tiksinme gibi duyguların ifade edilme biçimleri toplumumuzun sosyal ve kültürel beklentilerine göre değişir.

Çoğu bireyin duyguları ile ilgili sorunları vardır. Bazı bireylerin sorunu ne hissettiklerini bilememeleridir. Bazıları da duygularını tanır ama ifade edemezler. Duygular, fark edilir ve ifade edilirse birey kendini enerjik hisseder.

Duyguların ifade edilmesine müsaade edilmezse birey kendini yorgun, kaygılı, depresif ve tembel hisseder.

Üzüntü ve korku gibi bazı duygular güçsüzlük olarak algılandığında bu duyguların ifade edilmesi de zor olur. O duyguyu hissetmenin de bir sebebi olabileceğini kabullenmek, duyguları doğru ifade edebilmeyi sağlar.

Duyguları bastırmak bireyde rahatlama sağlamak yerine, konsantrasyon sorunlarına, öfke ve kaygı sorunlarına yol açabilir.

Duygular ifade edildiği zaman iyi bir iletişim başlar. Duygularını karşılıklı olarak ifade eden ve karşısındakini anlamaya gayret gösteren çiftler daha mutlu olur.

Duyguları ifade etmek yakın ilişkilerde ve iş hayatında iyi hissetmeyi sağlar. Kişi daha tatmin edici bir yaşam sürer.

İlişkilerde problem yaşanmasının ve bazen de ilişkilerin bitmesinin sebeplerinden biri, bireylerin duygularını tanımaları ve yanlış ifade etmeleridir. Dolayısıyla kişinin kendi duyguları üzerinde farkındalığının oluşması ve duygularını nasıl ifade edeceğini bilmesi önemlidir.

Duyguları ifade edebilmenin ilk aşaması duyguları tanımaya başlamaktır. Öfke duygusunu hissettiğinizde yaşadığınız diğer duygular neler olabilir. Korkuyor veya üzgün de olabilirsiniz. Yaşadığınız duyguları adlandırın.

Korkularınızı bir tarafa bırakıp, karşınızdaki kişiyi suçlamadan “ben bu olayda bu duyguları hissediyorum” diyebilmeniz karşıdaki kişide de güven duygusu oluşturmanızı sağlar.

Hipnoterapi-psikoterapi, kişinin duygularını tanımasına ve ifade etmesine yardımcı olan bir süreçtir. Bireyin duygularını ifade etmesine engel olan çocukluk ve geçmiş yaşantıları bilinçaltı düzeyde anlamlandırılır ve çözümlenir.