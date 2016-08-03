Ertelemekten hipnoterapi ile kurtulabilirsiniz

Erteleme alışkanlığı, yapılacak olan işlere başlamayı ya da başlanan işi bitirmeyi ertelemektir. Ertelemek belli bir noktaya kadar normaldir, sürekli oluyorsa sıkıntı var demektir.

Yapılacak işin başına oturamamaktan şikayet edilir. Kişi işi yapmak için son ana kadar bekler, işi bugün yapması gerekirken yapmamakta ısrarcıdır. Erteleyince geçici rahatlık hisseder.

Bu sorunun belli başlı nedenleri; mükemmeliyetçilik, motivasyon eksikliği, kaygı, kişiye uygun olmayan proje, ödev, iş seçimi, başarısız olma düşüncesi, yapılan işin beğenilmeyeceğini düşünmek, gerçekleştirilemeyecek hedefler belirlemek, iş nedeniyle yorgun olmak, karar verme konusunda sıkıntı yaşamak, belirsiz hedeflere sahip olmak ve işleri aynı anda kısa sürede yapma isteğidir.

Ertelemeyi alışkanlık hala getiren bireyler, hayatın her alanında bir şeyleri ertelerler. Örneğin; spor yapmayı, ders çalışmayı, kilo vermeyi, sabah uyanırken kurduğu alarmı, sınav döneminde çalışmaları son güne bırakmayı.

Erteleme sorunu, yaşanan olumsuz duygular sonucu yapılan bir kaçınma davranışıdır. Çoğunlukla otoriter ve mükemmeliyetçi anne ve babaların çocuklarında görülür. Birey bir işin en iyisini yapabilmek için erteleyebilir.

Kişi bir işe başlamadan önce “bunu daha sonra yaparım” der, önemli bir işi yapmaya başladığında hemen mola verir, önemli bir işe başlamak için doğru zaman ve doğru ruh halinin olması gerektiğini düşünür, işlerini son dakikada yetiştirir.

Erteleyerek hiçbir şey yapmamak ya da önemli olmayan işleri yaparak vakit geçirmek, başlıca yapılması gereken işlerin birikmesine neden olur. Erteleme sürekli tekrarlandığında ise alışkanlık haline gelecektir.

Erteleme alışkanlığının kaynağı bilinçaltındadır. Hipnoterapi ile bilinçaltına ulaşılır.

Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde erteleme alışkanlığına sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Hipnoterapi stres ve suçluluk duygusundan kurtarır. Bireyin geçmişine dair her hangi bir durum bulunmuyorsa, erteleme alışkanlığı telkinlerle çözümlenir. “Ben yapamam” gibi olumsuz düşünce kalıpları değiştirilir.

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