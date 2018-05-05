Geçmişimizin İş Yeri İlişkilerimize Etkisi

İş yerinde çalışan kişiler, çocukluklarındaki otorite sahibi kişilerle ya da diğer iş yerlerinde karşılaştıkları kişilerle olan duygularını şimdiki yöneticilerine aktarabilirler. Birey şimdiki baskıcı yöneticisi yüzünden, çocukluğunda baskı uygulayan bir kişiyle olan yaşantısındaki duygularını yeniden hissedebilir.

Aile ilişkileri, iş ortamına kendiliğinden aktarılır.

Çalışan birey, büyük derecede onay görme isteğinde olabilir ya da inatçı olabilir. Bireyin geçmişte güç sahibi olan kişilerle olan yaşantılarındaki tamamlanamayan duygular iş yerinde ortaya çıkabilir.

Yöneticiler çalışanlara çocuklara davrandıkları gibi davranıyorlarsa,anne ve babalarının çocukluklarında kendilerine gösterdikleri davranışlardan kaynaklanabilir.

Yöneticiler çalışan bireylerin insani ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bu da çocukluklarından gelen bir durum olabilir.

Yönetici çalışana karşı aşırı kontrolcü ya da emir verici şekilde davranıyorsa, çalışan da anne-babasına davrandığı gibi isyan edebilir ya da korkabilir.

Yönetici aşırı eleştirici şekilde davranabilir. Bu durumda çalışan, anne-babasının, eski yöneticisinin, çalışma arkadaşının, eski eşinin, sevgilisinin aşırı eleştirel olduğunu hatırlayabilir ve rahatsız olabilir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin çocukluğundan ya da geçmişinden getirdiği bu tip benzetmeler bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin iş yaşamında daha rahat olabilmesi sağlanır.

Uzman Psikolog

Yasemin Aydoğdu

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