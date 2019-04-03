Gelecek kaygısı genellikle gençler ve iş bulamayanlar üzerinde stres oluşturan bir durumdur. Nasıl iş bulacaklarını, istedikleri gibi bir iş bulup bulamayacaklarını, işlerini beğenip beğenmeyeceklerini düşünürler. Bu tip düşünceler sebebiyle kişinin kendine devamlı sorular sorması kaygıyı oluşturur.

Bu kaygı düzeyi, kişileri psikolojik olarak yıpratır.

Birey üniversite son sınıfa yaklaşınca ve iş bulamama dönemlerinde kaygıyı daha çok hisseder. İşsizlik döneminde ruhsal sıkıntı yaşanabilir.

Gelecek kaygısı yaşayan kişiler, ilk olarak yaşamlarını garantiye almak için uğraşırlar. Bu kaygıyla, kendi gelişimlerine ve toplumsal gelişime fayda sağlayamazlar.

Gelecekte olacakların belirsizliği çoğu insanda kaygı oluşturur.

Belirsizlikten dolayı kaygılı olan olan kişiler, bazı işleri başardıklarında bile, bunları yapabildim ama gelecekte ne yapacağım derler.

Karşılaşılan durumlarla başa çıkamayacaklarını düşünürler.

Gelecekle ilgili konularda devamlı olarak tedbir almak için uğraşmak, çözüm olmayacağı gibi strese de sebep olabilir.

Yaşamın kontrolü tamamen kişinin elinde değildir, bunu kabullenmek gerekir.

Kişinin karşısına hangi durum çıkarsa çıksın, değişime alışabilir.

Kaygılanmak kişinin düşündüklerinin sonucunu değiştirmez ve kişiye yardımcı olmaz.

Gelecek kaygısının aşılamadığı durumlarda destek almak gerekir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin gelecek kaygısı yaşamasına sebep olan durumlar ve olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır, telkinler verilir ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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