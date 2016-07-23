Hipnoterapi ile kilo verme

Bireylerin kilo verme sürecinde yaşadıkları benzer sorunlar; fazla yemek yemeleri, spor yapmamaları, kilo almalarına sebep olan besinleri fazla tüketmeleri ve hedefledikleri vücut ağırlığına ulaştıklarında, aynı vücut ağırlığında kalamamalarıdır. Bu ve benzer sorunları çözmek için kullanılan hipnoterapi etkili ve faydalı bir yöntemdir.

Çocukluk döneminde yaşanılan olaylar, öğrenme yoluyla bazı düşünce ve inançların oluşumuna sebep olur. Bu düşünce kalıpları hayatın sonraki dönemlerinde bireylerin kendilerine yönelik algılarını oluşturmak için kullanılır. Bireyin bilinçli olarak farkında olmadığı bu olumsuz kalıpların içeriğindeki düşünceler, bir olayın sonrasında oluşur. Hipnoterapi yöntemiyle bireyin kilo almasına neden olay ya da cümle bilinçaltında ortaya çıkarılır ve bireyin yanlış inancı anlamlandırılıp çözümlenir.

Birey çocukluğunda çevresindeki insanlardan duyduğu bir cümleden dolayı aşırı yemek yiyor olabilir. Örneğin çocukluğunda çok zayıf olan biri hayatı boyunca, ailesinden duyduğu “bir gram et bin ayıp örter” cümlesine inanarak, zayıf olmamam gerekir diye düşünerek hareket ediyorsa, bu sebepten dolayı aşırı yemek yiyor olabilir. Bu cümle bilinçaltı düzeyde değiştirilip anlamlandırıldığı zaman, birey normal ölçüde yeme davranışına geçebilecektir.

Çocukluğunda az yemek yiyen bireye annesi zorla yemek yedirerek “az yemek yersen hasta olursun” diye söylediğinde, birey yetişkinliğinde de farkında olmadan bilinçaltında kayıtlı olan “az yemek yersem hasta olurum” düşüncesiyle fazla yemek yiyor olabilir.

Çocukluğunda ailesinin her mutlu olaydan sonra pasta ile kutlama yaptığı birey, mutluluğu pasta ile kodlamış olabilir ve pasta yediği zaman mutlu olacağına inanır, hayatı boyunca mutsuz olduğu zamanlarda pasta yiyerek mutlu olmaya çalışır.

Eğer bireyin geçmişinde herhangi bir olay ya da cümle bulunmuyorsa, yeme sorunu telkinlerle çözümlenir. Kilo verme ile ilgili bireyin zihnindeki olumsuz düşünceler, olumlu düşüncelerle değiştirilir ve kilo verme süreci başlar. Spor yapabilmesi için motivasyon sağlanır. Sadece sağlıklı besinlerle beslenmesi için telkinler verilir. Normal ölçüde yemek yediğinde bile rahatlıkla doyabileceği inancı yerleştirilir. Kilo aldırıcı besinlerden uzaklaşması sağlanır.

Olumsuz duygular fazla yemeye neden olur, bu olumsuz duyguların sebepleri ortaya çıkarılıp sorun çözümlendiğinde, birey duygular ve yemek yeme arasında bağlantı olmadığının bilincine varır ve herhangi bir duygu değişiminde hemen yemek yemeye yönelmekten vazgeçer. Örneğin mutlu olduğunda, üzüldüğünde, kaygılandığında, stresli olduğunda vs. yemeğe yönelmeyi bırakır.

Hipnoterapi yöntemi beslenme alışkanlığını değiştirmek için de kullanılır. Çocukluğundan beri sağlıksız beslenme alışkanlığı olan bireylerin alışkanlıkları değiştirilerek sağlıklı beslenme alışkanlığına geçilir.c