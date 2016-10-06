İĞNE KORKUSUNU YENMENİN YOLU

İğne korkusu tıbbi iğnelere özgü bir korkudur. Vücudun herhangi bir bölgesine yapılması söz konusu bir iğneden ve dolayısıyla acı çekmekten korkma şeklinde ortaya çıkan bir korkudur. Bazı kişilerde de iğne korkusu, vücuda yabancı bir cismin gireceğinin korkusudur. Bazı kişilerde ise deriye yabancı bir cismin girip bir şey alacağı ya da vereceği korkusu şeklindedir.

Yakın akraba çevresinde de aynı korkuya sahip olan bireyler olabilir, bu bundan dolayı iğne korkusu, bazı bireylerde öğrenilmiş korku biçiminde de oluşabilir.

İğne yapılacağı bilinciyle diş hekimine, hastane veya eczane yoluna çıkıldığında kalp çarpıntısı, terleme, bayılma, huzursuzluk, baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtiler yaşatabilir. İğne yapılmasının ardından tansiyonun düşmesi, kasların gevşemesi, gözlerin kararması ve yüzün bembeyaz olması durumları yaşanabilir.

İğnenin batmasına gerek yoktur, bireyin üzerine doğru gelmesi ve batacağını düşünmesi yeterlidir. Bu kişiler bir başkasına iğne yapılırken bile bakmaya dayanamaz, iğne yapılacak diye ameliyat olamaz, diş hekimine gidemezler.

Film seyrederken iğne gördüklerinde ya da iğne resmi gördüklerinde bile rahatsız olabilirler.

İğne korkusu sorunu, çözülmesi gereken bir durumdur çünkü insanları hayatının çeşitli dönemlerinde ihtiyacı olacak olan tıbbi bakımdan uzaklaştırır, diş hekimine ve hastaneye gidemezler.

Çocukluğunda iğne ile korkutulan bireylerde iğne korkusu başlayabilir, bu korku yetişkinlikte de devam edebilir.

Çocukluğunda iğne yapıldığında ilacın etken maddesine olan alerjisi dolayısıyla bayılan birey, sonrasında bunu “iğne yapılırsa bayılırım” cümlesiyle kodlamış olabilir ve yetişkinliğinde her türlü iğne yapılma durumundan korkmaya başlar, oysa bayılmasına sebep olan durum iğne değil de ilacın etken maddesine olan alerjisidir.

Bireyin çocukluğunda iğne yapıldıktan sonra kan çıktığını görmesi bile iğne korkusuna neden olabilir.

Bu düşünceler hipnoterapi yöntemi ile bilinçaltı düzeyde değiştirilerek anlamlandırılıp çözümlendiği zaman, birey korkusunu yenecektir. Eğer bireyin geçmişinde herhangi bir olay ya da cümle bulunmuyorsa, iğne korkusu hipnoterapi yöntemiyle telkinlerle çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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