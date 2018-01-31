İlişkilerde Çatışmalarla Başa Çıkma Yolları

Çatışma; kişilerin farklı düşünce, ilgi, değerler ve ihtiyaçlar konusunda yaşadığı anlaşmazlık ya da gerginlik durumudur. Bir bireyin davranışları diğerini engelliyorsa çatışma ortaya çıkabilir.

İnsanlar, çatışmalarla başa çıkma durumlarında farklı yöntemler kullanırlar. Genelde çocukluk dönemlerinde öğrenilen bu yöntemlerin otomatik şekilde işlediği görülür. Kişiler çoğu zaman bir çatışma sırasında nasıl davrandıklarının farkında değillerdir.

Çatışmalar çözümlenmediğinde kişileri büyük sorunlar beklemektedir. Çözülmeyen çatışmalar kişide stres ve bıkkınlık oluşturur. Bireyin iletişiminde azalma ve bozukluğa sebep olur.

Çatışmayı ortaya çıkaran nedenler; farklı düşünce, algı, duygu, bilinçaltı ihtiyaçlar, iletişim becerileri, kültürel farklılıklar, rol farklılıkları, sosyal ve fiziksel çevre, iletişim sürecinde verilen mesajlardır.

Çiftler genellikle, birbirlerinin kişilik özellikleri, sorumsuzluk, çocuklar, akrabalar, arkadaşlar, para, meslekler, zaman, yaşanacak yer, zamanın nasıl geçirileceği, etkinlikler, ev işlerini kimin yapacağı, uzaktan kumandanın kimde olacağı, din, siyaset, hangi filme gidileceği, hangi arabanın alınacağı gibi konularda tartışırlar.

Kadın erkek ilişkilerinde, ilişki derinleştikçe aralarındaki bağımlılık artar ve doyum da çatışma gücü de yükselir. İlişkinin başlangıç dönemindeki yoğun sevgi duyguları, kişilerin ilişkiye yüksek düzeyde duygusal yatırım yaptığını göstermektedir. Bu duygusal yatırım daha sonraları çatışma olasılığını artırabilir.

Çatışmalarla başa çıkmak için; uzlaşmaya hazır olun, dürüst olarak tartışın ve suçlamayın, savunmaya geçmeyin, aç veya yorgun olduğunuzda çatışmalardan uzak durun, konuya odaklanın, çatışma kötüye giderse ara verin, karşınızdakinin düşüncelerine katıldığınızı söylemek dışında onun sözünü kesmeyin, onu dikkatle dinleyin, konuşurken ona bakın, tartışmaya siz hakim olmayın, tatildeyken tartışma başlatmayın.

Hipnoterapi – psikoterapi ile bireyin geçmişte yaşadığı çatışmaya sebep olan durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılır, anlamlandırılır ve çözümlenir. Çatışmalarla rahat bir şekilde başa çıkabilme davranışlarını uygulayabilme yetisi kazanılır.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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