İnsanlardan Nefret Etmek

Misantropi, insanlardan ve davranışlarından nefret etmek, onlardan kaçmak ve onları sevmemektir. Bu düşüncelere ve görüşlere sahip olan kişilere ise misantropist denir. Misantropistler, insanın doğası gereği kötü olduğunu, bilmeden de kötülük yapabileceğini ve yaptırabileceğini, iyi davranışlar sergileyemeyeceğini düşünürler. İnsanların kötü davranışları, işlediği suçlar ve uyguladığı şiddet bu düşüncenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Misantropist insanlar, diğer insanlara karşı mesafeli durur ve bir süre sonra bütünüyle sosyallikten uzaklaşırlar. Kalabalık ortamlardan hemen kaçarlar. İnsanlarla ilgili en ufak bir olumlu düşünceleri yoktur. İnsanların iyi olabileceği ile ilgili de umutları yoktur.

İnsanların çıkarları doğrultusunda, her durumda kötülük yapabileceklerini düşünürler.

İnsanlarla iletişime girmemek için ellerinden geleni yaparlar. İnsanlara bir şeyler anlatmayı sevmezler. Çevresindeki kişileri kendilerinden uzaklaştırmaya çalışırlar. İnsanlarla iletişim kurulması gereken meslekleri tercih etmezler.

Misantropist kişiler depresyon, asosyal bir yaşam, kaygı ve yalnızlık sorunları yaşarlar.

Birey insanlarla iyi iletişim halinde olabilmek istiyorsa düşünce ve davranışlarını değiştirebilmek için destek alması gereklidir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile kişinin insanlardan nefret etmesine neden olan, çocukluğundan ya da geçmişinden gelen yaşantılar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com