KARANLIK KORKUSUNU YENMEK

Karanlık korkusu, karanlık ortamlarda veya geceleri ortaya çıkan bir durumdur. Karanlık korkusunun arkasında tehlike korkusu vardır. Çünkü karanlıkta, var olabilecek potansiyel tehlikeler görünmez ve kontrol altına alınıp ortadan kaldırılamaz. Yetişkinlerde bu sorun yaşamı sıkıntılı hale getirebilir. Karanlık korkusu bireyin çocukluğunda başlayabilir ve yetişkin hayatında da devam edebilir.Bireyin çocukluk döneminde, karanlıkta yaşadığı sıkıntılı bir olaydan dolayı karanlık korkusu oluşabilir. Bu korkudan kimseye bahsedemeyen kişiler, geceleri korkuları içinde kapalı kalırlar. Korkuyu yenmek yerine korkudan kaçmak için birçok yönteme başvurulur, bunlar; ışıkları açık tutmak, karanlıkta tek başına kalamamak, odaları sürekli kontrol etmek yada buna benzer kaçış yollarıdır. Ama bu kaçışlar saplantı haline dönüşerek durumu daha çok güçlendirebilir.

Karanlık korkusunun birçok sebebi olabilir. Bireyler, karanlıkta karşılarına çıkabilecek herhangi bir tehlikeyi tahmin edip önceden kontrol altına almak isterler. Bu kişiler, kontrol edemeyecekleri her şeyden korkarlar. Kontrol kaybı korkusu ise karanlık korkusuna yol açabilir.

Korku ne kadar erken ele alınıp çözümlenirse, korkuyu kontrol haline alma ihtimali de o kadar güçlü olur.

Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda yada geçmişinde karanlık korkusuna sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin çocukluğuna ya da geçmişine dair herhangi bir durum bulunmuyorsa, karanlık korkusu telkinlerle çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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