Kendine Güven Sorunu

Kendine güven, kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında olumlu ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelir. Kendine güven eksikliği ise kendinden şüphe duyma, boyun eğme, pasiflik, aşırı uyum gösterme, eleştirilere karşı aşırı hassas olma, güvensizlik, aşağılık duygusu gibi kavramlarla tanımlanır.

Ümitsizlik, aşağılık duygusu gibi duygular ev ortamında, okul ortamında ya da iş hayatında yaşanan bazı olumsuz yaşam deneyimlerinden sonra ortaya çıkar ve kendine güven sorunu oluşturabilir. Kendine güven eksikliği hayatın bütününü etkiler.

Daima en iyi olmayı nasihat eden ebeveynlere sahip olan ya da büyüme çağı boyunca hiç takdir görmemiş kişilerde kendine güvensizliğin etkileri daha da belirgin olabilir. Anne - baba çocuklukta sağlıklı ve destekleyici ortam sağlayamamış olabilir. Ebeveynler eleştirici, talepkar ve aşırı koruyucu olabilir ve bu tutumlar bilinçaltına yerleşir. Bunların sonucunda birey kendi hakkında olumsuz düşünmeye başlayabilir.

Aileden birinin veya bir arkadaşın kaybında, anne - babanın boşanmasında, evden ilk kez ayrılmak, erkek ya da kız arkadaşlardan ayrılmak da kendine güvensizliğe sebep olabilir. Başarısızlık ve reddedilme gibi olumsuzlukları yaşam deneyimi gibi kabul etmektense bunlara fazla takılmak, kendini veya yeteneklerini aşırı eleştirmek de kendine güvensizlik nedenleridir.

Bu durumlar sonrasında insanlar mutsuz ve depresif ruh haline geçebilir ve bu sürekli mutsuzluk hali kişinin kendine olan saygısına da zarar vermektedir.

Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da daha sonraki yaşantısında kendine güvensizliğe neden olan durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkartılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Sonrasında ise telkinlerle devam edilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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