Kendini affetmek, kişinin kendine karşı suçluluk, kızgınlık, pişmanlık yerine merhamet ve sevgi gösterebilmesidir. Kişinin kendine yapacağı en önemli iyiliklerden biri kendini affetmesidir. Devamlı olarak başarısızlıklarını hatırlamak, hatalarını görmek, kendini suçlamak, yorucu bir durumdur. Oysa hata yapmak, yaşamda bir şeyler yapabildiğimizi gösterir.

Kendini affetmek, bir şey olmamış gibi davranmak demek değildir. Kişinin yaptıklarının sonuçlarını kabul etmesi anlamına gelir. Başka kişileri affetmek kadar önemlidir.

Kendini affetmek, geçmişte kazanılan sıkıntılı yaşam deneyimleriyle de rahat bir şekilde yaşamaya devam edebilmektir. Geçmişte öğrenilenler ile ilerleyebilmek, yola devam edebilmektir.

Kişi kendini affetmeyi başarabilirse, başkalarını da rahatlıkla affetmeye başlayabilir.

Diğer kişilere karşı yapılan hatalarla ilgili konuda kendini affedememe durumu varsa, her insanın hata yapabileceği gerçeği göz önüne alınmalıdır. Yaşam her zaman planladığımız gibi gitmeyebilir. Hata yapmak, insanı kötü bir insana dönüştürmüyor.

Örneğin birey, bilsem o işi kabul etmezdim, o kişiyle görüşmezdim, öyle davranmazdım gibi sebeplerle, yaşanan pişmanlık ve suçluluk duygularından dolayı kendini affedemeyebilir.

Kendini affetmek için kişinin zihinsel ve ruhsal olarak hazır olması gerekir.

Affetmek özgürleştirir. Kişiyi, enerjisini azaltan öfkeden, gerginlikten, stresten kurtarır. Birey kendinin de diğer kişiler gibi bir şansı daha hak ettiğini görmüş olur.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin kendini affedememesine sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com