Birey yaşamda neyi bekliyorsa onun gerçekleşme ihtimali daha yüksektir. Olmasını beklediğimiz şeyler başımıza gelir. Bu, çoğunlukla bilinçli yapılan bir durum değildir. Kendini gerçekleştiren kehanet durumu, kişilik özelliği olarak karamsar olan ve yaşamda sürekli başına kötü şeylerin geleceğine inanan kişilerin farkında olmadan deneyimledikleri olaylardır. Sonunda da kişi, zaten böyle olacağını biliyordum der. Oysa durumu kendisi oluşturmuştur.

Değer verilmediğini, sevilmediğini düşünen kişi, her çeşit olayı, çevresindeki insanların söylediklerini olumsuz olarak algılar. O kişilere nefretle yaklaşır ve çevresi tarafından gerçekten sevilmeyen, değer verilmeyen, dışlanan biri haline gelir. Böylece kehanetlerini gerçekleştirmiş olur. Değerli olduğuna inanan bir kişi ise değer verilen bir kişi haline gelir.

Bugün kötü bir gün geçireceğim şeklinde düşünen birey, bu düşüncesi doğrultusunda kendi hareketlerini olumsuz yönde etkiler ve gerçekten de günü kötü geçer. İş yerinde, evde veya okulda hep negatif olur ve bu da çevresindeki bireylerin ona yaklaşımını etkiler, çevresindeki kişiler de bu bireye olumsuz yaklaşır.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin olumsuz düşünmesine sebep olan olaylar bilinçaltı düzeyde anlamlandırılır ve çözümlenir. Olumsuz düşüncelerini, olumlu şekilde tekrar tanımlayabilmek için uygun ifadeler geliştirilir, telkinler verilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com