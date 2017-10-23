Kış Depresyonundan Kurtulma Yolları



Birey, kış depresyonunda kendini mutsuz, karamsar, yorgun, keyifsiz ve sıkıntılı hisseder. Enerji düşüklüğü, odaklanma sorunu, gün içinde uyku hali, sabahları geç uyanma, yaşamdan keyif alamama, ağlama isteği, uykusu olmasına rağmen geceleri uykuya dalmakta zorluk çekme gibi durumlar yaşayabilir. Bunlar yaşam kalitesini önemli derecede bozabilir.



Gündüzlerin kısa geçmesi, havanın kapalı olması, sıcaklığın düşük olması, sonbahardan kış mevsimine geçerken vücudun güneş ışığını az alarak buna alışamaması gibi durumlar kış depresyonuna yol açabilir.



Kış depresyonunda halsizlik, enerji ve uyku eksikliği olduğu için birey kendini öfkeli hisseder.



Karbonhidratlı ve şekerli yiyecekleri yeme isteği artar ve kilo artışı olur.. İştah azalması nedeniyle kilo verme de olabilir.



Değersizlik duyguları hissedilir.



Etkinliklere karşı ilgide azalma olur.



Açık havada yürümek, bisiklete binmek gibi egzersizler kişinin ruh halini olumlu yönde etkileyerek kış depresyonuna iyi gelir. Kışın güneşli havalardan mümkün olduğunca faydalanmak gerekir. Penceresiz ortamda çalışıyorsanız sabahları ve hafta sonları güneşli ortamlarda vakit geçirin.



Kısa süreli hedefler belirleyerek hayatınızı planlayın. Hedefler zihni canlı tutar. Planlar uygulandıkça depresyonun sebep olduğu özgüven sorunu da ortadan kalkmaya başlar.



Sağlıklı yiyeceklerle beslenin.



Kaygıların ortadan kalkması için keyif alacağınız bir hobiyle ilgilenin.



Arkadaşlarınızla görüşün.



Sabahları hava soğuk olsa da odanızı havalandırın.



Duygu durumundaki değişiklikler bireyin sosyal, iş, okul yaşamını önemli derecede etkilemeye başladıysa sorunla başa çıkabilmek için destek almak gerekir.



Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin kış depresyonuna sebep olan durumları, bilinçaltı düzeyde anlamlandırılır ve sonrasında telkinler verilerek çözümlenir.





Uzman Psikolog



Yasemin Aydoğdu



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