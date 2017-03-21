Kıskançlıktan Kurtulmak

Kıskançlık, insanlığın tarihi kadar eskilere dayanır. Çoğu bireyin hayatını olumsuz etkileyen duygulardan biridir. Kaybedilmek istenmeyen, değer verilen bir insanın ya da ilişkinin olduğu durumlarda yaşanan ruhsal bir haldir. Partnere koşulsuz sahip olmayı istemektir. Bireyleri etkisi altına alır ve sıkıntıya sebep olur. Az ya da çok şiddetli tepki ve davranışlara dönüşebilen bir duygudur. Kıskançlık duygusu ile birlikte mutsuzluk, güvensizlik, öfke, çaresizlik, değersiz olduğunu hissetmek gibi duygular da yaşanabilir. Kişi kendini yetersiz hissettiğinden rakibini kendisiyle kıyaslayabilir.

Kıskançlık duygusunun arkasında birlikte olunan kişiyi kontrol etme ve etki altına alma isteği olabilir.

Kıskançlığın nedeni; arkadaşlar, ebeveynler, kardeşler, eski eşler, önceki evlilikten olan çocuklar veya eski bir ilişki olabilir.

Sadakatsizlik duygusundan doğan kıskançlıklar da vardır. Kıskanç olan birey, partnerini gerçekten aldatmış olabileceği gibi bilinçaltında aldatmayı istiyor da olabilir. Kıskanç birey bu tip durumda, kendi sadakatsizliğini karşısındakine yansıtarak suçluluk duygusunu hafifletecek bir durum geliştirir.

Zor bir çocukluk geçirmiş ve duygusal açıdan bu döneme saplanıp kalmış kişiler, bu duyguları yeniden yaşamaktan korkabilirler, sürekli olarak terk edilme korkusu ve buna bağlı kıskançlık duyguları hissedebilirler.

Çocuklukları anne ve babasının kıskançlıklarına tanıklık ederek geçmiş olan bireyler, onları model alarak, kıskançlık davranışını yetişkinliklerinde de devam ettirebilirler.

Kıskançlık, kişinin değer verdiği bir kişiyi kaybetme tehdidi algısıyla ilgili olduğu için duygusal, zihinsel ve davranışsal durumları kapsar. Bu durumlar değiştirildiği zaman, kıskançlık sorunu ortadan kalkacaktır.

Hipnoterapi – psikoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde kıskançlığına sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Sonrasında telkinlerle devam edilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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