Mükemmeliyetçilik ve Nedenleri

Mükemmeliyetçilik kusursuza ulaşabilmek için aşırı çaba göstermektir. Mükemmeliyetçi kişi zor hedefler peşindedir.

Kendi hatalarını da, başkalarının hatalarını da kabul etmez. Hataları başarısızlık olarak görür.

Kendilerine ve başkalarına yönelik büyük beklentiler içinde olurlar. Beklentilerine ulaşırken hiç hata yapmamaları gerektiğini düşünürler. Bu iyi bir davranış gibi görünse de ulaşılması imkansız olan bir durumdur.

Evinde, iş yerinde, okulda hep en iyi olmak için çaba gösterirler. Mükemmel olmaya çalışırken yorulurlar.

Kendilerini ve başkalarını olumsuz eleştiren, yetersizlik hissi yaşayan, başkalarını değiştirmeye çalışan kişilerdir. Karar vermekte zorlanırlar.

Mükemmeliyetçi kişiye göre hiçbir şey yeteri kadar iyi değildir. İşini defalarca kontrol ederek hata arar. Başkalarından yaptığı işin kontrol edilmesini ister.

Hiçbir zaman yaptığı işten memnun olmaz, hep daha iyisini yapması gerektiğine inanır. Kendi başarısızlıklarına odaklanır. En iyisini yapma düşüncesiyle işlerini vaktinde tamamlayamaz, erteler.

Kişi kendini yalnızca başarılı olunca değerli hissediyorsa orada bir sorun vardır. Kendi değerini sadece başarılı olmaya bağlayan kişi, baskı altında hisseder.

Ailesinde onay görmeyen, takdir edilmeyen bireyler onay görebilmek için mükemmeliyetçi olabilirler. Ebeveynlerin mükemmeliyetçi olması da bireyin onları örnek almasına neden olabilir. Aile içi şiddete maruz kalan kişiler de mükemmeliyetçi olabilir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin mükemmeliyetçi olmasına sebep olan durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog

Yasemin Aydoğdu

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